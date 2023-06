Tesla et la rumeur d’un App Store maison : prudence est de mise

Est-il question de l'arrivée d'un App Store dans les Tesla ? Bien que l'hypothèse soit attrayante, les récentes trouvailles ne constituent pas nécessairement une affirmation dans cette direction.

Si la rumeur se vérifie, le géant de l’automobile électrique, Tesla, s’apprête à faire un grand pas avec une nouvelle fonctionnalité majeure pour ses véhicules. En effet, Tesla pourrait bien préparer le terrain pour le support des applications tierces sur son système d’exploitation propriétaire, Tesla OS.

Envisagé comme le centre nerveux des véhicules Tesla, cet OS spécialement conçu offre une suite complète de fonctionnalités adaptées aux besoins précis de ses voitures. En plus des outils de navigation, Tesla OS propose des applications de divertissement comme Netflix, YouTube, et Disney+, et offre même une sélection de jeux, le tout accessible via les écrans tactiles centraux géants qui font désormais partie de la marque de fabrique de Tesla.

Néanmoins, contrairement à Android Automotive OS, utilisé par Renault et Volvo entre autres, Tesla OS ne permet pas actuellement à ses utilisateurs d’installer des applications tierces.

La rumeur d’un Tesla App Store est vieille

La rumeur d’un possible Tesla App Store circule depuis le lancement de la Model S en 2012. Elon Musk lui-même a évoqué l’idée de temps à autre, et l’entreprise a même lancé une API non officielle qui offre un support minimal pour quelques applications tierces. Toutefois, cette API est principalement utilisée pour les applications basées sur navigateur, elle ne constitue pas un kit de développement logiciel (SDK) complet, élément fondamental pour la création d’un véritable écosystème d’applications.

Cependant, un récent changement repéré par Not A Tesla App dans les paramètres des comptes utilisateurs de Tesla pourrait indiquer que la société se dirige vers cette voie. Une nouvelle section pour « gérer les applications tierces » a été ajoutée, bien que cela ne confirme pas officiellement l’arrivée d’un store d’applications, c’est tout de même un signe encourageant.

Si cette évolution est confirmée, elle pourrait signifier que Tesla s’apprête à déployer un moyen plus officiel pour les applications tierces d’accéder aux données des propriétaires de Tesla, posant ainsi la première pierre d’un écosystème d’applications plus large.

La perspective est particulièrement intéressante si l’on considère le parc de véhicules Tesla sur la route. Avec des millions de véhicules déjà en circulation et la capacité d’en produire environ deux millions de plus chaque année, Tesla a le potentiel de créer une communauté de développeurs importante. Ces derniers pourraient imaginer et concevoir une myriade d’applications tierces qui enrichiraient l’expérience utilisateur des propriétaires de Tesla.

Pourquoi nous avons du mal à y croire

L’ajout récent d’une section pour gérer les applications tierces fait penser à un potentiel « Tesla App Store », comme le souligne Electrek. Cependant, il serait prématuré d’interpréter ce changement comme un signe direct de l’introduction imminente d’une telle plateforme.

De notre côté, nous interprétons ce changement plutôt comme une étape vers la gestion des clés d’accès API pour les applications tierces. En effet, la possibilité pour les développeurs d’obtenir des clés d’accès API officielles pour les données des véhicules Tesla serait une avancée significative. Ces clés d’accès permettraient aux développeurs de créer des applications plus intégrées et performantes, ouvrant la voie à une meilleure interactivité entre les applications tierces et les véhicules Tesla.

On peut citer, par exemple, l’accès aux données par ABRP (A Better Route Planner) qui est un planificateur d’itinéraire. L’application (récemment rachetée par Rivian) a actuellement accès aux données, mais de manière détournée, avec un système de connexion peu pratique.

La dualité de l’architecture logicielle des voitures

Il est important ici de souligner la dualité qui existe dans l’architecture logicielle des véhicules Tesla. En effet, le système est compartimenté en deux sections distinctes : le divertissement embarqué, ou infodivertissement (infotainment), et les fonctions de conduite. Ces deux univers tournent souvent de manière indépendante l’un de l’autre, dans le but de garantir la sécurité du véhicule et de ses passagers.

L’aspect infotainment du logiciel est celui qui se rapproche le plus de l’expérience utilisateur sur un smartphone, avec une interface riche et interactive qui permet aux passagers de naviguer sur internet, de regarder des films ou d’écouter de la musique. C’est également dans cette partie du système que l’on retrouverait les applications tierces si l’idée d’un Tesla App Store venait à se concrétiser.

D’un autre côté, nous avons les fonctions de conduite, qui englobent tout ce qui concerne le contrôle direct du véhicule, comme le système de freinage, l’accélération, la direction, mais aussi des fonctionnalités plus avancées comme l’Autopilot de Tesla. Ces systèmes sont étroitement contrôlés et hautement sécurisés pour éviter tout risque de panne ou d’interférence qui pourrait compromettre la sécurité du véhicule.

Cela dit, la possibilité d’un « Tesla App Store » n’est pas à exclure à long terme. En effet, un tel magasin d’applications serait bénéfique à la fois pour Tesla et pour les utilisateurs de ses véhicules. Il offrirait une plateforme centralisée où les propriétaires de Tesla pourraient trouver, évaluer et installer des applications tierces de manière sécurisée et pratique. De plus, un tel écosystème pourrait attirer une plus grande variété de développeurs vers la plateforme Tesla, encourageant la création d’applications toujours plus utiles pour les propriétaires de véhicules Tesla.

Il est important de préciser que ces observations sont basées sur des rumeurs et des changements observés dans l’interface utilisateur de Tesla. En l’absence d’une annonce officielle de Tesla, ces spéculations restent justement cela : des spéculations. Pour l’instant, il convient d’attendre et de voir comment Tesla choisira d’aborder la question des applications tierces dans les mois et années à venir.

