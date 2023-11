Cet ingénieur nous explique avec une image forte la différence entre Tesla et les autres

Le patron de l'ingéniérie de Volvo s'est récemment exprimé sur la stratégie de Tesla, alors qu'il travaillait avant pour la firme américaine. Pour lui, cette dernière doit être une source d'inspiration mais il est impossible pour une marque européenne de copier sa recette.

Depuis ses débuts, Tesla a toujours été une marque on ne peut plus clivante. Si elle possède de nombreux fans, elle a également son lot de détracteurs. Quoi qu’il en soit, elle ne laisse personne indifférent et suscite même la peur chez de nombreux constructeurs, qui en font un véritable objectif à dépasser. C’est par exemple le cas des marques chinoises, mais pas seulement.

Des stratégies différentes

On pense par exemple à Toyota, qui avait récemment affirmé que la Model Y était une véritable oeuvre d’art et qui admet que la firme dispose de « technologies exceptionnelles« . De son côté, Ford avait gentiment taquiné le Cybertruck, affirmant qu’il s’agit d’une voiture « faite pour être garée devant un hôtel » et non pas conçue pour de « vraies personnes » contrairement à la marque à l’ovale bleu.

Dans tous les cas, la stratégie d’Elon Musk fait parler, que ce soit le public comme les concurrents. Et justement, c’est cette fois-ci le patron de l’ingénierie de Volvo, Anders Bell, qui prend la parole au sujet du constructeur américain. Ce dernier s’est récemment exprimé dans les colonnes du magazine suédois The Gothenburg Post.

The new Volvo boss drives a Tesla: "Accidentally took the wrong car" He is the Tesla boss who was brought back by Volvo Cars to speed up the development of electric cars. Research and development manager Anders Bell drives his Tesla Model Y to work.

– No pictures now, I happened… pic.twitter.com/VQ9AePq6wr — Nicklas 🇸🇪🚗T🐂📈🍀♻️🚀 (@NicklasNilsso14) October 31, 2023 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Il compare Tesla à un média qui aurait décidé de faire l’impasse sur le papier pour se consacrer uniquement au web. Le porte-parole de la marque suédoise fait le parallèle avec Volvo et sa stratégie d’électrification, en expliquant que cette dernière serait plutôt comme une publication qui possèderait un magazine ainsi qu’une édition en ligne.

En effet, si la firme suédoise prévoit de ne plus vendre que des voitures électriques à partir de 2030, soit cinq ans avant l’échéance de Bruxelles, elle possède encore plusieurs véhicules hybrides dans son catalogue. Pour mémoire, elle commercialise actuellement ses C40 et CX40 Recharge et prépare le lancement de ses nouveaux EX90 et EX30, tandis qu’un grand van électrique, l’EM90 est aussi en préparation.

Impossible à copier

Si Anders Bell s’exprime sur la marque d’Elon Musk, c’est avant tout, car il est légitime pour le faire. Et pour cause, ce dernier a officié pendant six ans pour le constructeur, entre 2016 et 2022, avant de revenir chez Volvo où il travaillait depuis 1998. Lors de son passage chez Tesla, il a notamment été en poste au siège en Californie ainsi que dans la Gigafactory de Berlin.

Mais alors, Volvo va-t-il s’inspirer de son rival dans sa stratégie d’électrification ? Rien n’est moins sûr. Et pour cause, cela ne serait en fait pas possible selon l’ingénieur. Il explique que l’environnement de travail chez Tesla est très inspirant, mais rappelle que la culture en Europe et aux États-Unis est très différente. Pour lui, il est impossible de copier ce côté start-up chez nous.

Il met en garde en expliquant que « nous devons faire attention à ne pas copier quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre contexte« . On sait en effet que le monde du travail est très différent entre les USA et le Vieux Continent, et notamment chez Tesla, où les salariés se plaignent régulièrement des conditions dans lesquelles ils exercent. On se souvient qu’en début d’année, un groupe d’employés avaient même décidé de créer un syndicat.

Ces derniers avaient rapidement été licenciés par Elon Musk, bien que ce dernier niait tout lien avec cette affaire. Quoi qu’il en soit, le cadre de Volvo semble toujours attaché à son ancien employeur, alors qu’il se serait rendu dans les locaux de Volvo au volant de sa Tesla Model Y. Heureusement, il possède également une Volvo à titre personnel, même si le modèle n’a pas été précisé.