Tesla Cybertruck : voici sa magnifique interface qui dévoile une information décevante sur la recharge

La sortie du Tesla Cybertruck est imminente, avec un événement spécial prévu à la fin du mois de novembre. Avant les premières livraisons, il reste encore beaucoup de zones d'ombres, mais une petite vidéo de l'intérieur vient nous en apprendre beaucoup, avant même sa sortie officielle.

Le Cybertruck de Tesla n’a jamais été aussi proche. Nous aurions pu écrire cette phrase tous les jours depuis 2019, mais cette fois, il ne reste plus que deux semaines avant qu’il soit livré aux premiers acquéreurs, qui ne pourront d’ailleurs pas le revendre avant un an.

Une vidéo disponible sur Instagram révèle quelques détails jusqu’alors inconnus sur ce pick-up électrique qui n’a pas fini de faire parler de lui.

Les premiers détails de l’interface utilisateur du Cybertruck

Le Cybertruck arrive avec son lot de promesses, bien que certaines caractéristiques n’aient pas été confirmées depuis son annonce en 2019. On pense notamment au prix, qui est censé démarrer à 39 900 dollars, même si la plupart des intéressés n’y croient plus vraiment.

Quoi qu’il en soit, ces détails devraient être révélés lors de l’événement du 30 novembre prochain à la Gigafactory d’Austin au Texas, où les premières livraisons auront lieu. Nous allons ici nous concentrer sur quelques petits secrets que l’on a remarqué sur l’écran central du pick-up, grâce à la capture d’écran.

Nous avons beaucoup d’informations ici, en plus du design global de l’interface qui fait assez futuriste et dans l’esprit Blade Runner propre à ce véhicule chez Tesla. Sur les autres modèles, l’interface reste découpée de la même manière (un tiers gauche pour les informations du véhicule, et les deux tiers droits destinés à la navigation).

Le Cybertruck de l’image ci-dessus est branché à un Superchargeur Tesla V3 (celui-ci, avec 8 bornes 250 kW au maximum), mais on ne sait pas depuis combien de temps. Ce que l’on sait par contre, c’est qu’il est actuellement à 71 % de batterie, et que 50 kWh ont déjà été ajoutés.

Pour atteindre 100 %, le véhicule annonce encore 55 minutes de charge, alors que la puissance de charge à 71 % est de 77 kW. On peut donc imaginer sans surprise que la batterie est de plus de 70 kWh, ce qui serait sa taille si on a ajouté 50 kWh entre 0 et 70 %. Le Cybertruck en vidéo ne s’est probablement pas branché à 0 %, et ainsi la batterie devrait être plus importante, mais avec cette seule information, on ne peut pas conclure autre chose.

Heureusement, on peut voir qu’un trajet est planifié, d’une longueur de 26 kilomètres, et qu’il devrait consommer 6 % de batterie. Une simple règle de 3 donne une autonomie à 100 % de 430 à 440 kilomètres.

Enfin, en chargeant à 77 kW, la vitesse relative de charge est affichée à 121 km/h, ce qui signifie que la consommation typique du Cybertruck sur l’image est de 636 Wh/km. Pour avoir une autonomie de 440 kilomètres, la batterie devrait donc être de 280 kWh.

Ceci semble peu probable, et l‘affichage sur la capture d’écran est donc probablement incorrect, si l’on se base sur la manière dont Tesla affiche aujourd’hui les vitesses de charge sur ses véhicules.

Sur une Tesla Model 3 par exemple, le même calcul donne des chiffres cohérents : 256 kW pour 1600 km/h donne une consommation typique de 156 Wh/km. Avec l’autonomie typique de 500 kilomètres, cela correspond à une batterie de 78 kWh, ce qui est bien le cas pour une Tesla Model 3 de 2019.

Soit le Cybertruck de l’image est donc dans un mode où il tracte une charge lourde par exemple, et ainsi le logiciel anticipe une consommation plus importante, soit le logiciel n’est pas encore finalisé et n’affiche pas les bonnes valeurs. Dans tous les cas, une puissance de charge de 77 kW à seulement 71 % de batterie est loin d’être impressionnante, puisque l’on retrouve cette puissance sur des Tesla Model Y Propulsion, dotées de petites batteries.