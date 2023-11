Voici le Tesla Cybertruck comme vous ne l’avez jamais vu

Quelques jours seulement avant les premières livraisons et l'événement officiel de Tesla qui devrait nous révéler tous les détails du Cybertrucks, quelques clichés jusqu'ici jamais vus viennent de fuiter. L'occasion de voir ce pick-up électrique sous toutes ses coutures.

Bien qu’annoncé il y a quatre ans, le Cybertruck de Tesla reste une grosse inconnue pour la plupart des personnes ayant précommandé le tant attendu pick-up électrique de la firme d’Elon Musk.

En effet, une fois son design futuriste inédit révélé au grand public, la plupart des caractéristiques importantes n’ont toujours pas été confirmées : taille de batterie, autonomie, dimensions ou encore tarif. Aujourd’hui, nous en apprenons un peu plus sur l’intérieur du Cybertruck grâce à quelques clichés qui ont fuité.

Une sortie très attendue aux USA

Si l’Europe est pour le moment sur la touche en ce qui concerne le Cybertruck, au pays des pick-ups, il semble très attendu. Les USA sont friands de véhicules de ce type, et dans le monde de l’électrique, certains ont réussi à coiffer Tesla au poteau en proposant leur version bien avant.

Nous pensons notamment à Ford et Rivian, qui ont su trouver leur public sur un marché qui semblait à priori très difficile à conquérir. Quoi qu’il en soit, Tesla arrive dans ce marché non plus en tant que premier, mais presque en bon dernier. Le 30 novembre prochain, la Gigafactory d’Austin au Texas va être le théâtre d’un événement spécial où les premiers exemplaires du Cybertruck seront livrés.

À ce jour, nous ne savons pas s’il s’agit uniquement d’employés de Tesla qui prendront possession de leur pick-up électrique, ou bien si des clients ayant réservé leur véhicule à la première heure pourront aussi être parmi les premiers servis.

Nous avions récemment parlé de l’interface utilisateur du Cybertruck, qui avait révélé quelques détails intéressants. Dans cet article, vous retrouverez les six clichés qui sont sans doute sortis en avance de phase, alors que Tesla commence à amener son Cybertruck dans diverses concessions aux États-Unis.

Nous retrouvons notamment la vue depuis le siège passager, qui montre un vaste écran central et un volant d’une forme jusqu’alors inédite chez Tesla. Ce n’est ni un rond, ni un yoke, mais une espèce d’hybride entre les deux, avec un méplat en bas et en haut très prononcé. Reste à voir en pratique si ce design se révèle fonctionnel, ce qui est tout de même l’une des caractéristiques les plus importantes pour un pick-up.

En outre, l’interface graphique y apparait un peu plus en détail, sans que cela ne révèle ce que l’on ne savait pas encore : les suspensions sont pilotées, tout comme la couverture du coffre arrière. Enfin, le coffre avant (frunk) se dévoile lui aussi, avec une inscription « Cybertruck » en relief, comme son design anguleux laissait encore un doute sur le modèle de véhicule dont il s’agissait. Il reste une grosse semaine avant que tous les détails ne soient révélés sur ce qui marquera sans aucun doute un tournant dans l’histoire de Tesla.