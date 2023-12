Les Tesla ont-elles réellement plus d’accidents que les autres voitures ? Cette étude jette le doute

Selon une récente étude menée par le spécialiste de l'assurance LendingTree, les conducteurs de Tesla auraient plus de risques d'avoir un accident. Une information qui contredit le constructeur, qui clame que ses voitures seraient particulièrement sûres grâce à son Autopilot.

Lorsque l’on achète une nouvelle voiture, on regarde souvent les mêmes choses, comme le prix ou le design. Lorsqu’il s’agit d’une auto électrique, l’autonomie rentre également en ligne de compte, même si ce n’est pas toujours pertinent. En revanche, la sécurité est parfois laissée au second plan, alors que cet aspect est aussi très important, d’où l’intérêt des crash-tests EuroNCAP.

Des conducteurs plus dangereux ?

Car malheureusement, les accidents sont fréquents et n’arrivent pas qu’aux autres. Mais existe t-il des marques plus touchées que d’autres ? Et bien oui, selon LendingTree, une société américaine spécialisée dans les assurances. Cette dernière a en effet réalisé une grande étude en analysant plusieurs milliers de devis établis entre le 14 novembre 2022 et le 14 novembre 2023. Et les résultats sont étonnants.

Et pour cause, selon les données récoltées, ce sont les modèles de Tesla qui seraient le plus souvent impliqués dans des accidents. On en compterait en moyenne 32,90 pour 1 000 conducteurs selon l’étude, tandis que la marque américaine Ram arriverait en 2ème position avec 22,76 accidents. Subaru se place sur la 3ème marche du podium avec une moyenne de 20,90 crashs et collisions en tout genre.

Des données qu’il convient cependant de prendre avec des pincettes, puisqu’elles ne reflètent que le marché américain. En effet, les constructeurs français n’y sont pas présents et ne sont donc pas pris en compte, ce qui fait que les résultats pourraient être très différents chez nous. De plus, les habitudes de conduite ne sont pas identiques entre les deux continents, de même que la législation. Cependant, cette étude soulève un point important.

Car qui dit plus d’accidents dit forcément hausse du prix de l’assurance. Et justement, un rapport publié en fin d’année dernière par le comparateur Assurland expliquait que couvrir une voiture électrique coûtait moins cher que des autos thermiques. Sauf pour une marque en particulier : Tesla. Mais la cause est en fait un peu différente, car c’est surtout le prix des voitures qui explique cette différence.

Des données divergentes

Les données de LendingTree peuvent sembler assez étonnantes, puisqu’une autre étude menée par Cambridge Mobile Telematics disait peu ou prou le contraire. Celle-ci expliquait que les conducteurs de Tesla avaient 50 % moins de risques d’accidents que lorsqu’ils roulent en voiture thermique ou en Porsche Taycan. Ce qui rejoint un autre rapport que DS, qui estime que l’électrique détendrait les conducteurs.

Par ailleurs, en mars dernier, Tesla dévoilait son rapport trimestriel sur son système de conduite semi-autonome. Il laissait entendre que ce dernier était plus performant qu’un être humain. Et pour cause, selon le document, un accident était enregistré en moyenne tous les 4,85 millions de miles parcourus, soit environ 7,81 millions de kilomètres. Mais ces chiffres ne concernent que les moments où l’Autopilot était activé.

Or, ce dernier ne peut en théorie être utilisé que dans certaines configurations, c’est à dire sur des voies rapides uniquement et non en ville. Le rapport de LendingTree ne précise d’ailleurs pas où les accidents ont eu lieu, ce qui laisse planer le doute. La faute est-elle à attribuer aux propriétaires ou à la technologie ? À vrai dire, ce n’est pas facile à dire, car les données de Tesla doivent aussi être prises avec des pincettes.

Et pour cause, le système de conduite semi-autonome de niveau 2 de la marque est dans le collimateur des autorités depuis plusieurs années à la suite de graves accidents. Un récent « rappel » de plus de deux millions de voitures de la marque a d’ailleurs été demandé, afin de corriger un problème de sécurité via une mise à jour à distance.