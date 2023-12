Votre Tesla commence à sentir mauvais ? Voici ce qu’il faut faire

Les voitures électriques sont bien connues pour ne pas avoir beaucoup besoin d'entretien, ce qui ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a jamais rien à faire. Parmi les choses qui peuvent être négligées chez les propriétaires de Tesla, une petite opération peut changer la vie à l'intérieur de l'habitacle. Votre habitacle commence à sentir mauvais ? Voici comment changer le filtre à air.

C’est l’hiver, et le chauffage tourne bien souvent à plein régime sur beaucoup de voitures pour qu’il fasse bon à l’intérieur. Lorsque vous roulez en ville, si vous remarquez que l’odeur d’échappement des véhicules qui vous précèdent est assez présente dans l’habitacle de votre Tesla Model 3 ou Model Y, c’est que le moment est venu de remplacer les filtres habitacle. Ça tombe bien, c’est une opération plutôt simple et peu chronophage.

Adieu les mauvaises odeurs pour une cinquantaine d’euros

Certaines marques de voitures électriques — pour ne pas dire toutes sauf Tesla — imposent une révision périodique pour conserver la garantie du véhicule. Lors de cet entretien qui peut être annuel ou après un certain nombre de kilomètres, sont notamment changés le ou les filtres à air de l’habitacle.

Chez les véhicules de la marque d’Elon Musk, comme il n’y a pas d’entretien périodique ni de rappel pour effectuer cette opération, il est facile d’oublier que c’est au propriétaire de le faire. Il est fréquent de retrouver des plaintes sur les forums ou réseaux sociaux indiquant qu’après un certain temps, une odeur désagréable est présente lorsque la ventilation fonctionne sur une Model 3 ou Model Y.

C’est un signe bien souvent annonceur d’une seule chose, qui n’est au final pas très grave : il faut remplacer les filtres de l’habitacle. Sur les Tesla Model 3 ou Model Y, il y a deux possibilités : soit les acheter sur le site de Tesla —ou moins cher sur Amazon— et le faire vous-même (26 euros le filtre, deux nécessaires pour le remplacement), soit demander un entretien via l’application en ligne pour que ce soit fait en centre de service Tesla. Il faudrait le cas échéant ajouter la main d’œuvre, qui ne devrait pas excéder 50 euros.

Pour le faire vous-même, prévoyez une petite demie-heure tout au plus, et vous n’avez qu’à suivre les instructions mises à disposition par Tesla sur son site dédié aux procédures à réaliser soi-même. Pour l’avoir déjà fait à plusieurs reprises, il n’y a globalement pas de difficulté (il faut juste avoir un tournevis assez petit pour pouvoir visser et dévisser sans peine). Et bien souvent, c’est la première source de mauvaises odeurs à l’intérieur de la voiture, donc le remplacement périodique n’est vraiment pas du luxe.