L’arrivée de la future Model 3 en version très performante confirmée par ce cadre haut placé de Tesla

Ça y est, la future Tesla Model 3 Performance restylée est officielle. Ou du moins, à demi-mot. C'est un cadre haut placé du constructeur américain qui a lâché l'info sur X (ex-Twitter). On vous explique à quoi s'attendre pour cette voiture électrique très attendue.

La nouvelle Tesla Model 3 restylée Highland, aussi appelée « améliorée » par le fabricant, a été officialisée en septembre 2023. Mais il n’est plus possible de se procurer la version Performance. Seules les versions Propulsion et Grande Autonomie sont disponibles à la vente. On entend depuis de nombreuses semaines des rumeurs sur un retour de la version Performance. L’arrivée prochaine de celle-ci vient d’être confirmée par Martin Viecha, le responsable des relations investisseurs de Tesla sur X (ex-Twitter).

Une annonce… sur X (ex-Twitter)

Le cadre du constructeur américain y est allé de manière plutôt détournée. Il a en effet retweeté une vidéo de James May, journaliste rendu célèbre par l’émission Top Gear. Ce dernier vient de s’acheter une Tesla Model 3 et a posté une vidéo sur X. Cette vidéo n’a rien d’intéressante, puisqu’on y voit seulement l’anglais retirer la protection d’écran de sa nouvelle voiture.

Mais le retweet de Martin Viecha est le plus important dans toute cette histoire. Le salarié de Tesla a précisé, à l’attention de James May : « j’espère que vous aimez la voiture. Vous devriez acheter la version Performance, lorsqu’elle sortira ». Il est vrai que cette version serait plus adaptée aux habitudes du journaliste, connu pour ses frasques dans ses émissions. Mais voilà donc la confirmation que la Model 3 Performance sortira bien.

Prix et caractéristiques techniques : c’est flou

Malheureusement, Tesla n’a pas communiqué plus d’informations sur cette future Tesla Model 3 Performance. On ne sait pas quand elle sera commercialisée. De récentes rumeurs en provenance de Chine annoncent une arrivée au cours du deuxième trimestre comme on peut le lire sur le média Dongchedi. Il est question d’un prix de vente de 400 000 yuans. Un tarif élevé, puisque l’ancienne version était vendue 329 900 yuans au plus bas, et 367 900 yuans à son plus haut, entre 2021 et 2023.

En France, la Tesla Model 3 Performance était vendue entre 70 300 et 53 990 euros entre 2018 et 2023. Difficile de réaliser des pronostics, mais on peut s’attendre à un tarif aux alentours de 60 000 euros. À titre de comparaison, l’actuelle version Propulsion est vendue 42 990 euros contre 50 990 euros pour la version Grande Autonomie.

Et que nous réserve cette version Performance sous le capot ? On devrait retrouver la même batterie (environ 80 kWh) que sur la version Grande Autonomie, une transmission intégrale, mais avec des moteurs plus puissants. Il est aussi question d’un design (pare-chocs avant et diffuseur) revu, ainsi que de nouveaux sièges, plus sportifs. Il faut s’attendre à une autonomie supérieure aux 550 km de l’ancienne version.