Tesla dévoile son application de covoiturage autonome : voici les captures d’écran

Le 8 août prochain, Tesla dévoilera son Robotaxi, une voiture autonome. Hier soir, l'entreprise a présenté son application de covoiturage autonome.

Hier soir, Elon Musk a expliqué que Tesla avait modifié ses plans pour concevoir des véhicules électriques moins chers. Mais, il nous a déjà donné rendez-vous le 8 août pour découvrir son Robotaxi.

Pour nous faire tenter d’oublier les résultats mitigés du premier trimestre 2024, Tesla a donc présenté son application de covoiturage autonome, anciennement appelée « Tesla Network », qui viendra concurrencer Uber et Waymo.

Tesla a dévoilé quelques captures d’écran de son application de covoiturage autonome, qui sera directement intégrée à l’application Tesla existante.

Cette nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs d’invoquer un véhicule autonome, de régler la température et la musique directement depuis l’application, et de bénéficier d’une expérience logicielle « de la meilleure catégorie pour tous nos produits », selon les mots de l’entreprise.

Toutefois, le lancement de ce service de covoiturage dépendra de la capacité de Tesla à parvenir à une conduite autonome non supervisée, ce qui n’est pas encore le cas à l’heure actuelle.

On sait donc que l’entreprise travaille actuellement sur une fonctionnalité de covoiturage qui sera disponible à l’avenir, mais aucun calendrier de lancement n’a été communiqué pour le moment.

Tesla vs Uber : qui remportera la course des robots-taxis ?

On le sait, ce n’est pas une surprise, depuis plusieurs années, Tesla envisage de lancer une application de covoiturage pour concurrencer Uber et Waymo.

Avec l’annonce de son robot-taxi et de son application de covoiturage autonome, Tesla semble plus que jamais déterminée à s’imposer sur ce marché. Toutefois, la concurrence sera rude. Sans oublier la barrière des législations et les progrès à réaliser sur cette technologie de conduite autonome qui fait tant parler.

