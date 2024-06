Des promotions intéressantes chez Tesla, mais à prendre avec précaution

Si vous êtes à la recherche d'une voiture électrique et que vous hésitez entre le Model Y et le Model 3 de Tesla, sachez que la fin de trimestre est la période idéale pour faire de bonnes affaires. Surtout ce trimestre là.

Comme chaque fin de trimestre, Tesla propose des promotions intéressantes sur ses voitures électriques. Et ce trimestre, c’est encore le Model Y qui est à l’honneur. En effet, il est actuellement possible de trouver des Model Y à partir de 38 990 euros, soit environ 2000 euros de remise. Il faut aller dans les véhicules préconfigurés.

Si vous vous posiez la question, évidemment à ce prix, il s’agit du modèle Propulsion. La bonne nouvelle est que tout est de série chez Tesla.

Mais attention, cette promotion n’est pas aussi intéressante que celle proposée en Allemagne, où les remises sont de 6 000 euros. Cependant, il ne faut pas oublier que la France bénéficie du bonus écologique de 4 000 euros, ce qui rend le Model Y encore plus attractif.

De plus, Tesla offre actuellement 20 000 km de Superchargeurs pour l’achat d’un Model Y. Cela représente une économie non négligeable pour les futurs propriétaires, qui pourront recharger leur véhicule gratuitement pendant un certain temps.

Cependant, il est important de garder à l’esprit que ces promotions ont pour but de booster les ventes de Tesla en fin de trimestre. Il ne faut donc pas se précipiter et bien réfléchir avant de faire son choix. Vous aurez d’autres opportunités cette année sur ce modèle.

La hausse de prix du Model 3

Mais si vous hésitez entre le Model Y et le Model 3, sachez que les prix du Model 3 va augmenter début juillet à cause de l’augmentation des frais douaniers en Union européenne. En effet, contrairement au Model Y qui est fabriqué aux États-Unis, le Model 3 est produit en Chine, à Shanghai. Il est donc conseillé d’accélérer votre projet d’achat si vous voulez profiter des tarifs actuels.