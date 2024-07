Le prolongateur d’autonomie de Tesla qui fonctionne à l’électricité aura un (gros) point noir

Annoncé depuis l’an dernier, le prolongateur d’autonomie révolutionnaire proposé sur le Tesla Cybertruck électrique n’est pas encore arrivé. Et celui-ci ne sera finalement pas aussi pratique que prévu, comme l’indique l’un des ingénieurs de la marque américaine.

Si cette donnée ne cesse de s’améliorer au fil des années, l’autonomie des voitures électriques reste encore un sujet de crainte pour de nombreux automobilistes. Et même si l’on sait que en vouloir forcément une très élevée n’est pas justifié.

Un petit détail qui change tout

Et cela surtout en raison du fait que la recharge rapide se développe à vitesse grand V, et que les bornes sont de plus en plus nombreuses. Cependant, certains sont encore assez inquiets, tandis que certaines voitures électriques déçoivent en ce qui concerne leur autonomie. C’est par exemple le cas du Tesla Cybertruck, qui possède pourtant une grosse batterie de 123 kWh, mais qui serait à moitié vide et qui laisserait de la place pour encore plus de cellules.

Le pick-up électrique, qui a déjà démarré ses livraisons affiche une autonomie annoncée à 340 miles, soit 547 kilomètres en une seule charge, selon le cycle américain EPA, ce qui est assez faible par rapport à la capacité de son accumulateur. C’est notamment pour cela que le constructeur a levé le voile sur un prolongateur d’autonomie optionnel, 100 % électrique, facturé 16 000 dollars environ. Ce dernier s’installe dans la benne du véhicule, et permet de gagner environ 200 kilomètres, lui permettant de dépasser la barre des 700.

Nous pensions logiquement que ce prolongateur pourrait être installé et retiré assez facilement, en fonction des besoins du conducteur. Ainsi, si ce dernier a besoin de plus de place dans la benne, il aurait pu débrancher le dispositif et le laisser chez lui. Or, il s’avère que ce ne sera en fait pas si simple. C’est en effet ce que confirme Wes Morrill, l’un des ingénieurs de Tesla, qui s’est exprimé sur X (anciennement Twitter). Ce dernier a répondu à la question d’un internaute, demandant si le prolongateur serait facile à enlever.

Et la réponse est pour le moins claire. Wes Morrill explique sans détour que « non, tous les prolongateurs d’autonomie proposés par Tesla seront fixés sur la structure, ce qui est plus sûr en cas d’accident ». Ce qui peut sembler plutôt logique, puisque le risque que le dispositif se décroche en cas de collision est assez élevé, ce qui pourrait causer de très graves dégâts, tant à la voiture qu’aux autres usagers de la route si l’élément tombe de la benne.

Un dispositif pratique

Si le constructeur n’a pas encore donné toutes les informations sur cette option, les bruits de couloirs parlent d’une capacité supplémentaire de 50 kWh environ, ce qui est l’équivalent de la batterie d’une Peugeot e-208 ou d’un Jeep Avenger, entre autres. Et attention, car ce dispositif devrait prendre de la place !

Elon Musk avait évoqué environ un tiers de la surface totale de la benne du pick-up électrique. Les clients devront donc faire un choix difficile au moment de l’achat, entre la praticité pour transporter des objets ou l’autonomie plus grande. On imagine toutefois qu’il sera possible de faire enlever le prolongateur d’autonomie via le service après-vente en cas de besoin.

Cependant, il faut aussi prendre en compte la recharge, qui se fait très rapidement sur ce Cybertruck, qui est compatible avec les Megachargeurs capables de délivrer jusqu’à 1 MWh. Mais ce n’est pas tout.

Optional pack that fits in about 1/3 of the truck bed. Still room for plenty of of cargo. It's meant for very long trips or towing heavy things up mountains. — Elon Musk (@elonmusk) November 30, 2023

En effet, l’homme d’affaires a également confirmé que l’architecture 1 000 volts du Tesla Semi serait déployée sur d’autres modèles, sans donner plus de détails. Mais il se peut que le pick-up soit également concerné, ce qui permettrait de réduire considérablement le temps de charge nécessaire. Pour l’heure, on ne sait pas encore si le véhicule sera commercialisé en Europe, alors qu’il avait fait une grande tournée dans plusieurs villes de France au cours des derniers mois.