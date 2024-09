Tesla a trouvé une solution ingénieuse pour améliorer le confort de ses voitures électriques

Tesla vient de déposer un brevet pour un inédit système de suspensions adaptatives, capables de s’adapter en temps réel aux déformations de la route. Cela grâce à une technologie permettant d’accéder aux données collectées par les autres voitures de la marque, dans le cloud, via les caméras.

Tesla Model 3

Avec l’avènement des mises à jour à distance et le développement de l’informatique embarqué, les voitures d’aujourd’hui sont en mesure d’évoluer très rapidement. Les constructeurs ne cessent d’apporter des modifications pour les rendre encore plus performantes et confortables au fil des années.

Une nouvelle technologie

Tesla fait partie des spécialistes dans le domaine, puisque la firme américaine ne cesse de mettre à jour ses voitures, afin de leur offrir de nouvelles fonctionnalités. Après avoir mis l’accent sur la conduite autonome avec l’Autopilot et le FSD (full self-driving) voici que le constructeur a désormais à cœur de rendre ses autos encore plus confortables. C’est ainsi que ce dernier vient tout juste de déposer un tout nouveau brevet, afin de concevoir un système de suspensions plus technologique et efficace.

Ce dernier a été relayé sur X (anciennement Twitter) par l’internaute SETI Park, spécialisé dans la recherche de brevets. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est plutôt intéressant. Mais de quoi s’agit-il très exactement ? En fait, la technologie présentée par le constructeur basé au Texas mise sur la collaboration entre toutes les voitures de sa flotte. En effet, grâce à de nombreux capteurs, les véhicules de la gamme en circulation pourront analyser la route en temps réel.

1. Core Innovations:

✅ Utilization of road roughness maps for proactive suspension adjustment

✅ Fleet-based data collection to generate comprehensive road condition information

✅ Dynamic suspension control based on upcoming road conditions

✅ Real-time user interface updates… pic.twitter.com/0ksbB2Iz2E — SETI Park (@seti_park) September 5, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Ensuite, elles communiqueront ces informations à toutes les autres autos du constructeur qui suivront. Ce qui leur permettra de pouvoir anticiper la rugosité de la chaussée, de même que les éventuels obstacles comme les ralentisseurs ou les nids-de-poule. Le véhicule sera en mesure d’adapter la fermeté de l’amortissement et sa fréquence en fonction du profil de la route, et ce en temps réel. Mais comment les voitures dotées de cette technologies seront-elles en mesure d’analyser précisément la chaussée ?

En fait, c’est plutôt simple en théorie. Contrairement à certains constructeurs comme Mercedes, DS ou encore Renault sur son Rafale, Tesla ne fait pas appel à des caméras. Et pour cause, le constructeur, qui annonce l’arrivée du FSD en Europe, mise plutôt sur des capteurs, qui permettent d’analyser en temps réel l’accélération verticale de la voiture. Ce qui permet de connaître la rugosité de la route et de cartographier imperfections. Des données concernant la fréquence d’accélération sont également collectées.

Encore plus de confort

Ainsi, grâce à toutes ces technologies, les voitures de la marque pourront ajuster en temps réel leur amortissement, en fonction des conditions routières. Un affichage est aussi prévu sur le tableau de bord ou dans l’écran tactile, afin de prévenir le conducteur du changement dans la suspension. Ce nouveau dispositif pourrait logiquement être couplé à la technologie brevetée par Tesla en avril 2023. Cette dernière est également capable d’anticiper les déformations de la route, mais pas que.

En effet, elle peut faire évoluer précisément la position de chaque roue de manière indépendante, grâce en partie à des moteurs installés dans chacune d’elle. Selon Seti Park, le nouveau brevet déposé par le constructeur américain pourrait révolutionner la conduite au volant des voitures de la gamme, de la Model 3 à la Model X. Mais outre le confort, cette innovation pourrait avoir un impact sur l’efficacité énergétique du véhicule et donc sur la consommation et l’autonomie.

Pour le moment, cette technologie pourrait être adoptée facilement avec une simple mise à jour logicielle sur les Model S et Model X dotées de suspension pneumatique, mais aussi sur la nouvelle Model 3 Performance, dotée de suspensions adaptatives.

Tesla Model 3 // Source : Tesla

De plus, cette technologie pourrait être couplée à un système de conduite autonome et pourrait permettre d’améliorer l’attention du conducteur grâce aux mises à jour de l’interface utilisateur. Cependant, rien n’indique pour le moment que ce brevet donnera vie tout de suite à un dispositif qui sera installé sur les voitures de série. Car à l’heure actuelle, rien n’a encore été confirmé par le constructeur. Mais nul doute que nous devrions en savoir un peu plus au cours des prochaines années…