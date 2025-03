Dévoilé en fin d’année 2024, le Tesla Cybercab nous donne de ses nouvelles. La voiture électrique autonome du constructeur américain aurait le droit à une « petite » batterie de seulement 50 kWh. Mais ce dernier promet plus de 480 kilomètres d’autonomie.

Si Tesla est dans la tourmente depuis plusieurs mois, elle ne chôme pas pour autant. Ainsi, le constructeur continue à lancer de nouveaux modèles, dont la Model Y restylée, mais pas seulement. En effet, on se rappelle qu’en fin d’année 2024, il avait également levé le voile sur une voiture totalement inédite.

Une petite batterie mais une belle autonomie

Il s’agit du Cybercab, qui était annoncé depuis un petit bout de temps déjà. Nous avions d’ailleurs eu la chance de pouvoir le découvrir en avant-première quelques mois plus tôt. Et voilà qu’en ce début d’année 2025, ce nouvel arrivant fait à nouveau parler de lui et nous donne de ses nouvelles. L’ingénieur Sandy Munro a pu s’entretenir avec deux dirigeants de la marque dans une vidéo publiée sur sa chaîne Youtube. Et on y apprend de nouvelles choses au sujet de la voiture autonome.

Et notamment un point important, qui n’avait jusqu’à présent pas encore été évoqué par le constructeur. Il s’agit de la taille de sa batterie. Or, cette dernière est étonnement petite, puisqu’elle affiche une capacité de moins de 50 kWh. À titre de comparaison, la Tesla Model 3 propulsion à grande autonomie a le droit à 75 kWh. Ce qui lui permet de parcourir jusqu’à 702 kilomètres selon le cycle WLTP. Mais a quoi faut-il s’attendre pour le nouveau Cybercab ?

Si le chiffre annoncé par les représentants de Tesla peut sembler décevant, ces derniers se veulent en fait rassurants. Ils expliquent que le taxi autonome pourrait atteindre une autonomie maximale en conditions réelles de 480 kilomètres. Un chiffre qui s’exprime selon le cycle américain EPA. Or, il faut savoir que celui-ci est plus strict que notre WLTP européen. C’est donc largement suffisant pour rassurer les automobilistes, qui veulent pouvoir parcourir au moins 400 kilomètres en une seule charge.

La Tesla Model 3 Propulsion, dotée d’une batterie de 60 kWh, annonce une autonomie de 554 km sur le cycle européen WLTP. L’ancienne Tesla Model 3 SR+ et sa batterie de 50 kWh se contentait de 409 km.

Le média américain InsideEVs a fait ses calculs et table alors sur une consommation particulièrement faible, tournant autour des 9,6 km/kWh. À titre de comparaison, la Tesla Model 3 descend à seulement 6 km/kWh. Ce qui est largement mieux que la Lucid Air, qui est affichée à 7,9 km/kWh. Et cela malgré le fait qu’elle soit l’une des voitures électriques de série les plus aérodynamiques, avec un Cx (coefficient de traînée) de seulement 0,197. Un record sur le marché à l’heure actuelle.

Une conception optimisée

Mais alors, quel est le secret du Tesla Cybercab pour être aussi efficient et ainsi ne pas avoir besoin d’une grande batterie ? Et bien ce dernier profite d’une conception particulièrement optimisée, comme l’explique Franz Von Holzhausen, directeur du design chez Tesla. Ce dernier a dessiné la voiture pour qu’elle adopte une forme de goutte d’eau, dans le but d’améliorer au maximum l’aérodynamisme. Ce qui a pour effet de réduire évidemment la consommation. De plus, l’auto est également très légère.

Si le poids n’a pas été communiqué par le constructeur, celui-ci explique notamment que les portes sont fabriquées en polyuréthane non peint. D’ailleurs, il n’y a quasiment pas de peinture sur la voiture, ce qui contribue à réduire son poids. Mais également les coûts de réparation, qui sont généralement un peu plus élevés sur les voitures électriques. Pour le moment, Tesla ne donne pas beaucoup de détails sur la fiche technique de son Cybercab, qui ne sera pas 100 % autonome à ses débuts.

Tesla Cybercab // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Et pour cause, le constructeur avait publié des offres d’emplois pour recruter des opérateurs à distance, afin de surveiller le comportement du véhicule sur la route. Car pour rappel, celui-ci n’est pas équipé de pédales ni de volant. Il sera utilisé pour le service de Robotaxi de Tesla, qui doit être mis en service dès 2025 au Texas et en Californie. Mais aucune date plus précise n’a été confirmée. Le Cybercab sera aussi proposé aux particuliers, pour un prix autour des 35 000 dollars.