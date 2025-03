La future voiture électrique abordable de Tesla serait décevante : voici les premiers détails

Alors que la fameuse Tesla à moins de 25 000 dollars se fait attendre et qu’elle pourrait être en fait un Cybercab, mais avec des pédales et un volant, le constructeur américain aurait d’abord décidé de niveler par le bas sa gamme actuelle et ainsi proposer un Model Y dépouillé de certains éléments pour faire baisser les prix.

La future Tesla pas chère qui devait arriver, selon Elon Musk, d’ici quelques mois, était sujette à de nombreuses spéculations. Nous avons eu le droit notamment à une version dépouillée de la Model 3 (qui est finalement arrivée, mais pas chez nous !), ou encore à une déclinaison avec des pédales et un volant du Cybercab, la fameuse petite voiture autonome de la marque présentée en octobre dernier.

Mais finalement, selon plusieurs sources venues de Chine, là où sont fabriqués les Model Y destinés au marché asiatique, Tesla serait sur le point de dévoiler de nouveaux véhicules électriques plus abordables, et le premier modèle attendu serait une version simplifiée du Model Y.

Pour aller plus loin

On a essayé la nouvelle Tesla Model Y et on la compare à l’ancienne : à deux doigts du sans faute

Changement de cap pour Tesla

Depuis plus d’un an, Tesla a revu sa stratégie en matière de véhicules abordables. Initialement, le constructeur travaillait sur deux modèles à bas prix, connus sous les noms de code NV91 et NV92, qui devaient reposer sur une nouvelle plateforme.

Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

Cependant, Elon Musk aurait décidé d’annuler ces projets et de réorienter la stratégie vers l’utilisation des plateformes existantes des Model 3 et Model Y.

Cette décision a été motivée par une baisse de la demande, qui a conduit à une sous-utilisation des lignes de production des Model 3 et Model Y. Et force est de constater que cela se confirme au vu des chiffres de ventes de la marque ces derniers mois.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Le Model Y pas cher pourrait suivre le même modèle que la Model 3

Selon le média chinois 36Kr, Tesla prévoit de produire un Model Y moins cher à la Gigafactory de Shanghai. Ce modèle conserverait l’essentiel des performances du Model Y actuel, notamment en termes de batterie, de puissance et de châssis, tout en retirant certaines fonctionnalités pour diminuer son coût de production.

Cette stratégie rappelle celle adoptée par Tesla avec la Model 3 lancée au Mexique l’année dernière, qui a été simplifiée par la suppression de certaines options comme l’écran de la deuxième rangée, l’éclairage d’ambiance et l’utilisation de matériaux intérieurs en tissu plutôt qu’en cuir végétal.

L’habitacle de la Tesla Model 3 d’entrée de gamme // Source : Tesla

Ce modèle, commercialisé à partir de 35 000 dollars (environ 32 000 euros), soit environ 3 700 euros de moins qu’une Model 3 standard, pourrait servir de modèle à cette nouvelle version du Model Y.

Tesla utilise une approche « depop » (ou « décontenu ») pour développer rapidement de nouveaux modèles en simplifiant les configurations tout en maintenant les fonctionnalités essentielles. Ce principe permettrait à Tesla de réduire le prix du Model Y, tout en maintenant des prestations de conduite similaire aux autres modèles.

Selon le média chinois 36Kr, le lancement de cette version « économique » du Model Y en Chine dépendra du succès du Model Y restylé. Si ce dernier ne rencontre pas le succès escompté, Tesla pourrait accélérer la commercialisation du modèle moins cher dès la deuxième moitié de l’année.

Un modèle plus important qu’il n’y paraît ?

La grande question est, bien évidemment : arrivera-t-il chez nous ? La réponse devrait être positive, et pour deux raisons qui nous paraissent jusqu’à présent assez évidentes.

La première, c’est que Tesla fait actuellement face à une situation pour le moins compliquée, à commencer par une baisse drastique de ses ventes. L’arrivée d’un modèle de la sorte au sein des usines américaines et europénnes pour inonder ces deux marchés avec une auto au rapport prix/prestations sans doute sans équivalence, devrait permettre de relancer la demande et de toucher un public plus large.

L’autre raison, c’est aussi sans doute une manière de rassurer les investisseurs, sans doute pas franchement satisfaits de la performance de Tesla en Bourse actuellement, notamment à cause des récentes prises de position de son dirigeant, Elon Musk, du contexte économique et politiques aux États-Unis, ou encore, comme énoncé plus haut, de la baisse des ventes.

Rien ne va plus chez Tesla en ce moment

Rappelons qu’en début de semaine, le titre a plongé de plus de 8 % à Wall Street. Cette dégringolade a entraîné une division par deux de la capitalisation boursière de l’entreprise depuis décembre, la ramenant à environ 700 milliards de dollars.

Tesla doit aussi faire face à une érosion de ses ventes dans plusieurs régions clés. En Chine, les chiffres indiquent une baisse de 49 % des ventes en février 2024 par rapport à l’année précédente, alors même que le marché global des véhicules électriques et hybrides progressait de 82 %.

En Europe, la situation n’est guère plus favorable. Les ventes de Tesla ont chuté de moitié en début d’année, selon les données de l’Association des constructeurs européens (ACEA). En France, le constructeur américain a enregistré une baisse de 26 % de ses ventes en février, avec seulement 2 395 immatriculations, d’après la Plateforme automobile (PFA).

Plus que jamais, une version « pas chère » du Model Y pourrait donc relancer les ventes. Rappelons que le Model Y le moins cher actuellement débute à partir de 44 990 euros (hors bonus en France) en version Propulsion avec 500 km d’autonomie.