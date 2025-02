Les actions Tesla s’effondrent : Elon Musk l’avait prédit, voilà pourquoi

Elon Musk l’avait prédit : l’action Tesla s’effondre sous les 1 000 milliards.

Tesla a vécu une journée qu’on pourrait qualifier de « lundi matin pluvieux » en Bourse. L’action du géant électrique, cotée sous le symbole TSLA, a dégringolé de 8 % en une seule séance, faisant passer sa valorisation sous la barre symbolique des 1 000 milliards de dollars.

Source : Google au 25 février 2025

Elon Musk avait pourtant prévenu : « Si on ne montre pas une croissance solide des bénéfices, notre valorisation pourrait s’effondrer comme un soufflé sous un marteau ». Soyons honnêtes, cette chute n’est pas tombée du ciel : elle a des racines bien concrètes.

Une douche froide venue d’Europe

Tesla traverse une période un chaotique. Les ventes sont en baisse, les actionnaires s’inquiètent, Elon Musk irritent beaucoup de clients, et il y a des départs marquants.

Premier coupable sous les projecteurs : les ventes en Europe. Elles auraient plongé d’environ 50 % sur la dernière période, un chiffre qui fait mal.

Pour Tesla, l’Europe était un marché clé, et ce revers met une pression énorme sur ses résultats financiers. Moins de ventes, ça veut dire moins de rentrées d’argent, et donc des bénéfices qui risquent de fondre comme neige au soleil.

Pour aller plus loin

En Europe, les ventes de Tesla dégringolent alors que celles de BYD montent en flèche comme le prouvent ces chiffres impressionnants

Mais ce n’est pas tout. Cette baisse des ventes arrive dans un contexte où Tesla doit prouver qu’elle peut continuer à grandir à un rythme effréné. Les investisseurs, eux, commencent à froncer les sourcils. Si la machine Tesla tousse, les attentes pourraient encore baisser, et le titre risque de continuer sa descente aux enfers.

Pour aller plus loin

« C’est impensable » : comment Elon Musk a totalement retourné l’opinion publique sur la voiture électrique

Et puis, il y a Elon Musk lui-même, qui ne fait pas vraiment dans la dentelle. Ses prises de position politiques tranchées et ses coups d’éclat médiatiques – souvent sur des sujets qui divisent – irritent une partie de ses clients. Entre ses tweets provocateurs et ses opinions d’extrême droite qui ne passent pas inaperçues, certains fans de la première heure se sentent déconnectés.

Pour aller plus loin

Que faire avec Elon Musk ?

Un PER qui donne le vertige

Parlons maintenant d’un élément un peu plus technique, mais promis, ça va rester digeste.

L’action Tesla se négocie aujourd’hui avec un ratio cours/bénéfice (PER) d’environ 150. En gros, le PER, c’est une jauge qui mesure si une entreprise est « chère » ou pas en Bourse. Plus il est élevé, plus les investisseurs parient sur une croissance future explosive.

À 150, Tesla est dans la stratosphère par rapport à d’autres boîtes. Par exemple, Toyota, un autre constructeur auto, a un PER de 7, et Meta est à 40.

Problème : si les bénéfices de Tesla ne suivent pas – et avec des ventes en chute, c’est mal parti –, ce PER de 150 pourrait devenir carrément intenable.

Certains analystes estiment même qu’il pourrait grimper à 300 si la valorisation continue de s’effriter sans soutien des profits. En clair, le marché est en train de réaliser que Tesla, aussi prometteuse soit-elle, doit aligner ses performances réelles avec son prix en Bourse.

Alors, où va Tesla ? Difficile à dire. Les analystes revoient déjà leurs prévisions de livraisons pour le premier trimestre à la baisse, et l’ambiance générale est plutôt tendue.

Pour aller plus loin

« Les actionnaires de Tesla sont enfin prêts à licencier Elon Musk » : pourquoi le moment charnière approche