Voici la différence de prix des réparations entre une voiture électrique et une essence

On entend souvent dire qu’une voiture électrique est bien plus coûteuse à réparer en cas de problème, notamment après un accident. Cependant, une étude américaine réalisée par un spécialiste de l’assurance démontre que la différence n’est pas aussi abyssale qu’on le pense.

Le coût des réparations entre les voitures thermiques et électriques tend à s’harmoniser, du moins selon une étude menée aux États-Unis par Mitchell, une entreprise spécialisée dans les solutions et services technologiques pour l’assurance automobile et la réparation de collision.

Le prix des réparations des véhicules électriques tend à baisser

Le coût de réparation des voitures électriques ne peut pas rester indéfiniment élevé. Avec le temps, de plus en plus de professionnels sont habilités à les réparer, ce qui contribue à faire baisser les tarifs.

Selon l’étude de Mitchell, relayée par Insideevs, le coût moyen des réparations de véhicules électriques aux États-Unis a diminué de 3 % en 2024. Ainsi, le prix moyen des sinistres pour les véhicules électriques réparables s’élève à 6 236 $, contre 5 066 $ pour les voitures thermiques et 5 583 $ pour les hybrides rechargeables.

Ces résultats sont différents de l’étude sur les coûts de réparation des véhicules électriques menée par SRA. Selon l’association Sécurité et Réparation Automobiles, basée sur 800 000 rapports d’expertise post-accident, le coût de réparation d’une voiture électrique est encore 14 % plus élevé qu’une voiture thermique. C’est moins que les résultats obtenus par Mitchell qui montre une différence de 23 %.

La plus grosse dépense de réparation d’une voiture électrique reste le remplacement de la batterie, rarement réparable, qui peut rapidement dépasser les 10 000 euros. Mais il y a aussi le coût plus élevé des matériaux qui représente une part non négligeable de ce

Mais une hausse des sinistres des voitures électriques

Aux États-Unis, tous les types de véhicules ont connu une hausse des sinistres. Pour les véhicules électriques, le taux est passé de 8 % en 2023 à 10,2 %, une évolution à mettre en corrélation avec l’augmentation des ventes de voitures électriques dans le pays, qui ont atteint un record en 2024.

Sans surprise, le modèle électrique déclarant le plus de sinistres auprès des assurances américaines est le Tesla Model Y. Le best-seller de la marque représente 31,43 % des déclarations, suivi de près par la Tesla Model 3 avec 29,86 %. Ces chiffres traduisent une augmentation respective du nombre de sinistres de 7,58 % et 4,67 % par rapport à 2023.

Pour compléter le top 5 des voitures électriques les plus impliquées dans des sinistres aux États-Unis, on retrouve le Ford Mustang Mach-E (6,37 %), la Tesla Model S (5,53 %) et la Tesla Model X (4,58 %).

Si une étude similaire était menée en France sur les voitures électriques, il y a de fortes chances que le Tesla Model Y figure également en tête du classement des modèles les plus sinistrés, en raison de sa position de leader sur le marché.