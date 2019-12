Tesla vient de déployer sa mise à jour de Noël avec de nombreuses nouveautés. Certaines sont utiles, d'autres sont amusantes.

Tesla vient de déployer la mise à jour 2019.40.50.1 de son OS qui équipe ses voitures. C’est la dernière mise à jour logicielle de 2019 et elle réserve de nombreuses surprises pour les fêtes de fin d’année. Parmi la grosse liste des nouveautés, nous en avons retenu 6.

Smart Summon

La première nouveauté concerne la fonction de sortie auto intelligente. Toujours disponible en bêta test, elle permet à votre voiture de se déplacer jusqu’à vous (ou jusqu’à un emplacement de votre choix) sur un parking.

En France, la voiture doit se trouver à moins de 6 mètres de votre emplacement et le véhicule ne peut parcourir que 20 mètres maximum ; c’est une limitation imposée par les législations locales. Aux États-Unis, cette fonction (disponible en bêta test) a été utilisée abusivement et a déjà causé des incidents.

Auto-pilote modifié

L’auto-pilote s’améliore au passage, en particulier lorsque vous circulez dans un trafic dense : votre Tesla se déplacera moins vite si le trafic des véhicules se trouvant dans les voies à proximité est nettement plus lent. Cela a pour objectif de faciliter les insertions et les sorties.

Commandes et clavier vocaux

Les commandes vocales ont été repensées pour comprendre un langage plus naturel. Vous pourrez donc parler à votre voiture : « Régler la température sur 22 degrés » « Ouvrir la boite à gants » « Envoyer un texto à… » « Voir la caméra arrière ».

Le système peut désormais lire vos messages textes et vous pouvez y répondre par la voix, Tesla a intégré des technologies de TTS (text to speech) et d’ASR (automatic speech recognition). Vous avez donc désormais accès à un clavier vocal pour dicter vos messages, très pratique !

Twitch et un mode camp

Twitch a été intégré dans le Théâtre Tesla, tout ça est disponible dans le menu Divertissement seulement accessible quand votre voiture est en mode parking. Cela nécessite la connectivité premium, mais ce mode est pour le moment disponible sur tous les modèles en Europe sans exception. Il y a d’ailleurs un nouveau mode camp, qui permet de maintenir certains paramètres (débit d’air, température, éclairage intérieur, musique…) quand la voiture est à l’arrêt.

Des nouveaux jeux

De nouveaux jeux ont fait leur apparition dont le titre Stardew Valley, un classique déjà disponible sur Android et iPhone.

Vous pourrez également jouer au Backgammon à deux. Pratique pour s’occuper pendant la charge de votre voiture. Enfin, l’application TRAX permet de créer des chefs-d’oeuvre audio avec plusieurs instruments disponibles.

Le klaxon interagit avec la caméra arrière

Pour terminer, la dernière fonction est dédiée à la caméra embarquée : cette caméra peut désormais enregistrer des séquences vidéos lorsque vous klaxonnez, et cela automatiquement. Pour l’activer, direction Contrôles > Sécurité > Enregistrer les séquences sur le klaxon.