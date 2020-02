15 000 Tesla Model X rappelées pour un problème de direction assistée

Tesla rappelle 15 000 de ses SUV électriques commercialisés avant octobre 2016. Ceux-ci présenteraient un problème potentiel au niveau de leur direction assistée.

Selon Electrek, Tesla aurait envoyé un mail à certains propriétaires de Tesla Model X, les enjoignant à ramener leur voiture électrique à leur concessionnaire le plus proche afin de faire changer un composant de direction assistée. Cela ne concerne que les véhicules sortis d’usine avant mi-octobre 2016.

Un problème de corrosion

Dans son mail, Tesla s’explique. « Nous n’avons pas connaissance de blessures ou de collisions liées au composant de direction assistée. Cependant, nous avons observé une corrosion excessive sur les boulons qui fixent ce composant à la transmission dans les véhicules Model X concernés », est-il indiqué. Tesla rajoute que « cette corrosion a été observée principalement dans les climats très froids qui utilisent des sels de voirie de calcium ou de magnésium plutôt que du chlorure de sodium (sel de table) ».

Pour aller plus loin

Nous avons testé un trajet Paris-Lyon en Tesla Model S : que vaut la routière en conditions réelles ?

Pas de panique pour autant, cette corrosion n’est pas critique puisqu’elle touche seulement la direction assistée. « Cela n’empêcherait pas le conducteur de diriger le véhicule, mais il faudrait plus de force pour tourner le volant », précise le message. Les manœuvres à faible vitesse avec ce véhicule de 2,5 tonnes deviendraient donc plutôt désagréables, mais pas impossibles pour autant.

Un air de déjà-vu

Ce rappel concernerait 15 000 modèles aux États-Unis et au Canada. Nous avons contacté Tesla France afin d’avoir la confirmation qu’aucun véhicule n’est touché en France et attendons actuellement une réponse de leur part. Tesla va donc remplacer gratuitement les boulons concernés sur la totalité du parc incriminé et y appliquer un anticorrosif pour s’assurer que le problème est bien de l’histoire ancienne.

Cela n’est pas sans rappeler un problème similaire qui avait touché les Tesla Model S en 2018. Le constructeur automobile avait alors rappelé 128 000 véhicules produits avant avril 2016 en raison d’un problème de corrosion dans le système de direction. Il est étonnant que Tesla ait mis 2 ans pour faire le rapprochement et rappeler ses Model X.