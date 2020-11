Model S : Tesla devrait améliorer son autonomie pour la 3e fois de l’année

Le constructeur américain Tesla augmente une nouvelle fois l’autonomie de sa Tesla Model S « Long Range Plus » : 409 miles au total, soit environ 658 kilomètres.

Avec l’arrivée prochaine de nouvelles berlines électriques sur le marché, Tesla n’a qu’un objectif en tête : proposer la Model S la plus compétitive du segment avec un rapport qualité/prix inégalé. Pour ce faire, le fabricant californien procède à de multiples améliorations logicielles et matérielles, et n’hésite pas à revoir à la baisse la grille tarifaire de sa gamme.

Toujours plus haut

Mi-octobre, les versions « Grande Autonomie » et « Performance » ont ainsi vu leur prix chuter de plusieurs milliers de dollars. Avant que la première nommée ne chute sous les 70 000 dollars, en réponse à son rival Lucid Air, qui avait dévoilé une déclinaison entrée de gamme de son modèle financièrement attractive. Une guerre des prix qui ne fait que commencer, et qui s’invite aux côtés d’une autre guerre… celle des chiffres relatifs à l’autonomie.

Et à ce petit jeu-là, Tesla prend un malin plaisir à constamment améliorer le rayon d’action de ses véhicules. La Model S est une fois de plus concernée par cette stratégie, rapporte Electrek, puisque la berline devrait bénéficier d’une autonomie de 658 kilomètres. L’information provient d’un autocollant Monroney, obligatoire aux États-Unis pour les voitures neuves. Et ce nouveau gap viendrait surtout dépasser les 653 kilomètres de la Lucid Air Touring.

Une hausse de prix à venir ?

Cette bonification est-elle le résultat d’une amélioration logicielle ou matérielle pour la gamme 2021 ? Le mystère demeure. Mais force est de constater qu’elle constituerait la troisième évolution de ce type en une année, après celle de février (de 373 à 390 miles) et juin 2020 (de 390 à 400 miles). Dans l’idée, la Model S « Grande Autonomie » aurait gagné environ 60 kilomètres en une année.

Une autre information délaissée par Electrek interpelle aussi l’attention. Le coût du véhicule affiché sur la fameuse étiquette Monroney : 72 120 dollars soit une hausse de 2700 dollars par rapport au tarif actuel. Le prix à payer pour goûter à une meilleure autonomie et probablement quelques nouvelles fonctionnalités autonomes supplémentaires qui devraient débarquer dans une mise à jour majeure dans le courant du mois de décembre.