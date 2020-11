Tesla Model 3 à 35 000 dollars : une douce utopie qui se volatilise de nouveau

Si la Tesla Model 3 à 35 000 dollars était bel et bien disponible à l’achat directement auprès d’un magasin de la marque, et non sur le configurateur, la disparition de cette tranche tarifaire pour la gamme 2021 montre à quel point Elon Musk a du mal à tenir sa promesse.

C’était une promesse de longue date du patron de Tesla, Elon Musk : vendre une Tesla Model 3 à 35 000 dollars. L’entrepreneur américain avait joint le geste à la parole le 1er mars 2019, en ajoutant une telle version à son configurateur… avant qu’elle ne disparaisse le mois suivant. La France devait initialement en profiter six mois plus tard, mais cela ne s’est pas concrétisé.

Cependant, pour respecter sa parole — du moins en partie –, l’homme d’affaires avait mis en place une petite combine pour les consommateurs : se rendre dans un magasin de la marque, commander une déclinaison Standard Range Plus (38 000 dollars), puis bénéficier d’une réduction de 3000 dollars en échange de fonctionnalités logicielles en moins.

Terminée la combine pour l’année 2021

Pour Tesla, retirer la Model 3 à 35 000 dollars lui permettait de simplifier ses opérations de production et donc de mieux optimiser ses coûts, souligne le site spécialisé Electrek, qui tient à rappeler à quel point il était tout de même difficile de s’en procurer une à ce prix-là. Qu’importe : tout ceci ne serait maintenant que de l’histoire ancienne.

Car à en croire une source proche du dossier citée par Electrek, Tesla aurait informé ses employés qu’ils n’étaient plus autorisés à limiter logiciellement parlant les Model 3 Standard Range Plus contre une ristourne de 3000 dollars. En d’autres termes, la version à 35 000 dollars disparaîtrait tout bonnement de la gamme 2021.

Défis techniques et financiers

Ce processus d’achat parallèle n’en restait pas moins assez étrange, et ne bénéficiait pas d’une grande mise à exergue de la part Tesla, qui préférait largement privilégier son configurateur. En filigrane, ce choix montre à quel point il est difficile pour Tesla de proposer une Model 3 « abordable » au regard des défis techniques et financiers du projet.

Le constructeur californien n’a cependant pas dit son dernier moment en matière de véhicules électriques bon marché : ses équipes préparent en effet une voiture branchée et autonome à 25 000 dollars, dont le calendrier prévoit un lancement d’ici trois ans.