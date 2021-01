Tesla : marche arrière ou marche avant, le système choisirait pour vous selon la situation

Des documents Tesla obtenus par Electrek mettent en exergue un nouveau système intelligent qui pourrait débarquer dans les Model S et Model X nouvelle génération. Le véhicule serait en mesure de changer automatiquement de mode de conduite selon la situation.

Tesla veut constamment rendre ses voitures électriques de plus en plus intelligentes. À ce titre, de nouvelles fonctionnalités innovantes ne manquent pas d’apparaître régulièrement sur la Toile sous forme de rumeurs ou autres projets plus concrets. La dernière en date dénichée par Electrek appartient à cette seconde catégorie.

Le média a en effet mis la main sur des documents internes, lesquels nous en apprennent davantage sur les intentions de Tesla. Le constructeur américain aimerait notamment s’appuyer sur les capteurs de son Autopilot et l’intelligence artificielle pour que le système switch automatiquement d’un mode de conduite à un autre, sans que le conducteur n’intervienne.

La voiture choisit le mode à votre place

Pour rappel, une Tesla possède quatre modes de conduite : P (Park), qui permet de bloquer les roues du véhicule lorsqu’il est garé, R (Reverse), soit la marche arrière, N (Neutral) qui correspondant au point mort et D (Drive) qui active la marche avant. Electrek en vient même à citer le document officiel qui illustre son système avec un exemple concret.

« Le véhicule utilise les capteurs de l’Autopilot pour déterminer intelligemment et automatiquement les modes de conduite prévus [par le conducteur], puis de les sélectionner », débute le fichier.

Supprimer une nouvelle étape

Et de poursuivre : « Par exemple, si l’avant d’une Tesla Model S ou Model X est face à un mur de garage, le système le détectera et switchera automatiquement sur le mode marche arrière lorsque le conducteur appuie sur la pédale. Cela supprime une étape supplémentaire ».

Cette fonctionnalité semble pour l’instant être réservée aux Tesla Model X et Model S nouvelle génération, introduites par la marque à la fin du mois de janvier. Elon Musk l’aurait même déjà testé, si l’on en croit son petit retour d’expérience raconté dans un récent message twitter. Une fois avoir goûté à ce switch automatique, revenir à l’ancienne pratique en deviendrait agaçant.