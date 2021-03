Livraison des Model S 2021 : des délais presque respectés pour Tesla

Tesla a pour habitude de donner des délais optimistes, quitte à les décaler au fur et à mesure du temps. Une fois n’est pas coutume avec cette Model S 2021 qui sera livrée au premier trimestre, mais un poil plus tard qu’attendu.

Depuis désormais deux mois, les premiers clients américains ont commandé leur nouvelle Model S et attendent patiemment la livraison. Si en Europe ceux qui ont fait la même chose ne seront pas servis avant l’automne au minimum, leurs homologues de l’autre côté de l’Atlantique peuvent commencer à se préparer à accueillir leur nouveau véhicule : des camions transportant les toutes nouvelles Tesla Model S ont été aperçus à travers les États-Unis.

🍀 JACKPOT!!! 🔥 Refreshed S and Plaid S spotted on truck leaving Fremont Factory! 🤯 Couldn’t see any yokes 🍳 pic.twitter.com/YQZKanHT2D

— Mark (@CodingMark) March 18, 2021