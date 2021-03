Tesla : jusqu’à 40 kilomètres d’autonomie même quand la batterie affiche 0 %

À la suite d'un rapport récent pointant du doigt l'écart entre l'autonomie promise par Tesla et la réalité, le constructeur affirme qu'une réserve est disponible sous 0 %.

Les différentes procédures de test des véhicules électriques indiquent une autonomie standardisée, selon le protocole WLTP en Europe par exemple. Edmunds a récemment effectué des tests avec plusieurs modèles, et a remarqué un écart non négligeable entre l’autonomie promise par les constructeurs, et la réalité.

Une réserve cachée chez Tesla

Que l’on choisisse un affichage en kilomètre ou en pourcentage, il existe une réserve cachée sur une Tesla, une fois que la batterie est vue comme « vide ». En effet, d’après des mesures documentées, sur les Model 3 Grande Autonomie par exemple, 4,5 % de la capacité de la batterie reste disponible sous 0 %.

Ainsi, pour arriver à tirer de la batterie d’une Tesla autant que les promesses du constructeur, il semble qu’il faille faire fi de l’affichage, et ne pas craindre la panne sèche. Des ingénieurs de Tesla auraient contacté Edmunds à la suite de leur article pour leur préciser qu’ils pouvaient continuer à rouler une fois que l’affichage passait à 0 %, ou 0 kilomètre restant.

Jusqu’à 35 kilomètres à 105 km/h une fois à 0 %

Une fois que cette information était entre les mains du site Edmunds, ils ont pris Tesla au mot, et ont conduit les véhicules jusqu’à l’arrêt complet, une fois que l’affichage indiquait que la batterie était vide. Et selon les modèles, les résultats peuvent être impressionnants.

Sur une Tesla Model 3 (2021), Edmunds a par exemple pu conduire à 105 km/h (65 mph) pendant 35 kilomètres, avant que la vitesse ne soit réduite, et même faire au total 40 kilomètres avant que le véhicule s’arrête.

Sur un véhicule qui revendique une autonomie WLTP de 580 kilomètres au maximum, cela fait presque 7 % de l’autonomie totale qui se trouve sous 0 %, ce qui est loin d’être négligeable. Tesla a bien entendu rappelé qu’il ne fallait pas compter sur cette réserve cachée au quotidien, cette dernière pouvant être affectée par divers facteurs environnementaux.