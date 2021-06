Model S Plaid : Tesla augmente fortement son prix juste avant l’événement de lancement

Comme l’a remarqué Electrek, le prix de la Tesla Model S Plaid a augmenté de 10 000 dollars sur le configurateur américain, une journée avant l’événement spécial qui marquera les premières livraisons du véhicule. Le tarif français, lui, n’a pas évolué.

Comme d’habitude, il faut s’accrocher fort pour suivre et comprendre le catalogue de Tesla. Les évolutions tarifaires sont nombreuses, tout comme les revirements de situation où certains modèles électriques font leur apparition, puis disparaissent quelques semaines ou mois plus tard du catalogue.

Dernièrement, c’est à la surprise générale qu’Elon Musk a annoncé l’abandon pur et dur de la Tesla Model S Plaid+, la version la plus onéreuse, puissante et endurante de la berline branchée. En contrepartie, la déclinaison Grande Autonomie faisait son grand retour à un prix plus raisonnable de 89 990 euros.

Plus 10 000 dollars sur la note finale

La Tesla Model S Plaid, elle, n’a subi aucun changement particulier… jusqu’à ce que le constructeur américain ne décide de faire grimper la note finale, comme l’a remarqué Electrek. Au total, 10 000 dollars supplémentaires sont demandés aux prochains clients, soit un total de 129 990 dollars. Attention : cette hausse n’est pour le moment valable qu’aux États-Unis.

En effet, le configurateur français affiche encore et toujours un tarif de 119 990 euros, le même depuis le début. Sauf que les augmentations tarifaires observées outre-Atlantique ont parfois, voire souvent, été appliquées ensuite sur les autres marchés. Il sera important de rester attentif au cours des prochaines semaines.

Cette majoration n’intervient pas à n’importe quel moment : elle a lieu à quelques heures de l’événement spécial qui marquera le lancement des livraisons de la nouvelle Tesla Model S. À n’en pas douter, les clients ayant déjà commandé leur modèle ne paieront pas cette revalorisation. Seuls les nouveaux acheteurs devront s’en acquitter.

Il n’empêche que si Tesla dévoile quelques surprises et des détails plus croustillants au sujet de sa Model S nouvelle génération, comme l’imagine Electrek, un petit pic de commandes pourrait avoir lieu dans la foulée. Avec, pour la firme californienne, des recettes plus juteuses grâce à cette augmentation.

Un lien avec la chaîne d’approvisionnement ?

À l’heure actuelle, il est difficile de trouver une explication claire et justifiée quant à cette prise de décision. Début juin, le patron de SpaceX apportait un début de réponse aux augmentations tarifaires du catalogue : selon lui, la chaîne d’approvisionnement subirait des hausses de prix, tout particulièrement au niveau des matières premières.

Sauf que cette justification concernait à l’époque la Model 3 et la Model Y, et non les Model S. Peut-être que l’intéressé abordera le sujet et apportera plus d’explications lors de l’événement de lancement.