La Tesla Model S catapultée de 0 à 96 km/h en 2 secondes mais… il y a un mais

Passée en revue par le magazine spécialisé MotorTrend, la nouvelle Tesla Model S Plaid enchaîne plusieurs records, dont celui de passer de 0 à 96 km/h (0 à 60 mph) en à peine 2 secondes. Une performance qui plaque au siège, mais qui n’est valable qu’à certaines conditions (très précises).

Avec sa nouvelle Model S Plaid, Tesla veut produire la voiture la plus rapide au monde. Avec ses trois moteurs, une première pour le constructeur californien, cette berline sportive est capable selon la marque de détaler à la vitesse de l’éclair… pour atteindre les 0 à 96 km/h (0 à 60 mph) en deux secondes seulement. Un record que les journalistes du magazine spécialisé MotorTrend ont pu vérifier par eux-mêmes, mais pas vraiment dans des conditions réelles d’utilisation.

On apprend que pour maximiser l’accélération, Tesla a demandé que le test se fasse en premier lieu sur un circuit préparé avec un revêtement spécial : du VHT, une sorte d’asphalte conçu pour favoriser l’adhérence. Sur cette surface et après avoir activé le mode Drag Strip (qui requiert une préparation d’une dizaine de minutes), la Model S Plaid fusait de 0 à 96 km/h en seulement 1,98 seconde. Des conditions impossibles à répliquer dans un contexte normal.

Tesla défend ce protocole de test en arguant que « la plupart des clients » utiliseront leur Model S Plaid sur un circuit. Il faudra néanmoins que les circuits proposent un revêtement VHT et des mesures de sécurité complémentaires pour autoriser la nouvelle Model S à déployer son plein potentiel. Comme le note Electrek, cela pourrait donc décourager.

Without rollout and on asphalt (zero VHT) the Plaid did 0-60 mph in 2.28 seconds.

— Christian Seabaugh (@C_Seabaugh) June 17, 2021