Tesla déploie plus largement la conduite 100 % autonome : quelle est la prochaine étape ?

Dans la soirée du 9 juillet 2021, les utilisateurs inscrits au programme bêta de Tesla ont pu accueillir la fameuse V9 de la conduite 100 % autonome du constructeur américain. Au total, 2000 personnes y ont pour le moment droit.

Elon Musk ne cesse de répéter que la conduite 100 % autonome sera prête à chaque fin d’année que nous vivons. Même si pour le moment, cette utopie — qui se transforme petit à petit en réalité — n’en est pas encore au stade le plus avancé. Le chantier avance, oui, mais les véhicules sans conducteur restent une problématique compliquée à résoudre, comme l’admet Musk.

