Steam Deck : vous pouvez y installer Windows 10, mais il y a un mais

La console de Valve fournit divers pilotes pour aider à l'installation de Windows 10. Windows 11 devrait arriver plus tard avec une mise à jour du BIOS.

On savait que la console de Valve pourrait faire tourner Windows à un moment donné étant donné que sous ses atours de console, il s’agissait peu ou prou d’un PC sous Linux. À peine quelques semaines après les premières livraisons, Valve annonce qu’il est maintenant possible d’installer Windows 10 sur le Steam Deck.

Oui Windows 10 et non pas la dernière version de l’OS, Windows 11. Valve explique dans une FAQ consacrée au sujet qu’une mise à jour prochaine du BIOS de la console pourra prendre en charge le module de sécurité fTPM, fameux obstacle à l’installation de Windows 11.

Pas de double démarrage

Ce n’est pas la seule limite et si vous êtes parmi les heureux premiers possesseurs de la console, vous devriez peut-être attendre avant de foncer installer l’OS de Microsoft.

En effet, pour le moment vous ne pouvez pas installer Windows tout en conservant SteamOS. Valve précise : « Bien que Steam Deck soit capable de faire un double démarrage, le programme d’installation de SteamOS qui fournit un assistant de double démarrage n’est pas encore prêt. »

Pas de haut-parleurs

Pas panique cependant en cas de mauvaise manipulation, Valve fournit également des instructions de récupération pour ramener le système d’exploitation par défaut du Steam Deck.

Autre limite de l’exercice pour l’heure : sous Windows, les haut-parleurs et le port jack 3,5 mm du Steam Deck ne fonctionneront plus. En effet, Valve a publié les pilotes Windows pour carte graphique, WiFi et Bluetooth, mais la firme de Gabe Newell travaille encore sur « les pilotes audio avec AMD » peut-on lire sur son site. Il est cependant possible d’utiliser un périphérique via USB-C ou Bluetooth.



