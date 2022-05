Valve Steam Deck : certaines pièces détachées désormais disponibles chez iFixit

Le site iFixit, spécialisé dans la réparation de produits électroniques, propose désormais des pièces détachées pour le Steam Deck, ainsi que des guides de réparation pour vous aider à réparer vous-même la console portable de Valve.

Tout n’est pas encore là, mais c’est un bon début. iFixit propose désormais à la vente une sélection de pièces détachées pour le Steam Deck. Comme le précise The Verge, ces pièces sont officielles. Elles proviennent donc de chez Valve et sont pleinement compatibles avec la console de jeu, ce qui facilite les réparations. Pour les faciliter encore plus, iFixit a également mis en ligne une succession de guides montrant étape par étape comment remplacer les principaux composants de l’appareil.

On notera néanmoins que certaines pièces de rechange manquent à l’appel par rapport à celles mises en vente par erreur vendredi dernier sur iFixit. Parmi ces pièces, des composants pourtant cruciaux, comme la carte mère et la carte fille, ou encore l’écran, sont actuellement en rupture de stock. Une situation qui ne devrait toutefois pas perdurer trop longtemps si l’on en croit le patron d’iFixit.

Pas de solution de remplacement pour la batterie dans l’immédiat

Contacté par The Verge, Kyle Wiens, CEO de la plateforme, promet que l’approvisionnement est en chemin. Les pièces indisponibles devraient donc être réapprovisionnées sous peu. « Nous en avons beaucoup plus en commande et nous rattrapons notre retard dans la chaîne d’approvisionnement », a-t-il assuré. « La demande a été plus forte que prévu et nous avons vendu beaucoup plus que prévu vendredi ». Dans l’immédiat, quoi qu’il en soit, il est possible de mettre la main sur le ventilateur, les gâchettes R2 / L2, la plaque arrière de la console, la façade en plastique, les joysticks ou encore les touches de tranche.

Notez que la plupart de ces pièces ne sont pas encore en stock sur la plateforme française d’iFixit. Pour l’instant, il faut donc se contenter principalement de l’import.

Comme le précise The Verge, il est en outre impossible de trouver une solution de remplacement pour la batterie. Cette dernière est en effet solidement collée à l’intérieur du châssis, ce qui rend son remplacement délicat. Reste à savoir si Valve changera cela à l’avenir ou non.

