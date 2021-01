Vivo dévoile son X60 Pro+, avec un très grand capteur photo et une caméra gimbal

Comme prévu, Vivo a présenté son nouveau smartphone en Chine, le Vivo X60 Pro+. Un appareil qui met le paquet sur la photo.

L’annonce était attendue et Vivo a donc tenu sa promesse ce jeudi. Le constructeur a en effet présenté son tout dernier smartphone haut de gamme, le Vivo X60 Pro+. Logiquement, l’appareil vient compléter la gamme, au-dessus des Vivo X60 et X60 Pro, déjà présentés fin décembre, mais ajoute un paquet de fonctions pour la photo.

Quadruple capteur photo

C’est véritablement sur ce point que le smartphone se distingue de ses petits frères. Il est ainsi équipé de quatre appareils photo au dos, chacun avec ses particularités :

Appareil photo IMX598 ultra grand-angle de 48 mégapixels avec gimbal ;

Appareil photo grand-angle avec capteur de 50 mégapixels de 1/1,3 pouce (f/, 57) ;

Appareil photo de 32 mégapixels pour le zoom optique x2 ;

Appareil photo de 8 mégapixels pour le zoom optique x5 et numérique jusqu’à x60.

Outre le module ultra grand-angle stabilisé, idéal pour filmer des scènes façon action cam bien stabilisées, on a donc droit à un zoom qui peut monter sans perte jusqu’à x5 et à un capteur principal particulièrement lumineux grâce non seulement à sa grande taille, mais également à sa grande ouverture.

Outre les caractéristiques photo, le Vivo X60 Pro+ profite d’un écran Oled de 6,56 pouces affichant une définition Full HD+. Selon Vivo, l’écran couvre à 100 %, voire plus, l’espace colorimétrique DCI-P3, peut monter jusqu’à un taux de rafraîchissement de 120 Hz, est compatible HDR10+ et profite d’une luminosité maximale de 1300 cd/m².

Une fiche technique solide

Du côté du processeur, le smartphone embarque la dernière puce haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 888. Celui-ci est accompagné de 8 ou 12 Go de RAM LPDDR5 et de 128 ou 256 Go de stockage en UFS 3.1. Pour la batterie, c’est un accumulateur de 4200 mAh qui est intégré dans le X60 Pro+. Le smartphone profite par ailleurs d’une recharge d’une puissance de 55 W, mais pas de la charge sans fil.

Pour l’heure, le Vivo X60 Pro+ n’a été annoncé qu’en Chine. Il y sera proposé au prix de 5000 yuans (637 euros) pour la version 8/128 Go et à 6000 yuans (764 euros) pour le modèle 12/256 Go. Pour l’heure, Vivo n’a pas annoncé de lancement en France de son nouveau smartphone. Néanmoins, interrogé le constructeur nous a confirmé qu’il comptait lancer la gamme Vivo X60 en France, sans toutefois donner de modèle précis.