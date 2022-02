Volkswagen ID.Buzz : ce van électrique devrait coûter aussi cher qu’une Tesla Model Y

Attendu le 9 mars prochain, le Volkswagen ID.Buzz fait l’objet d’une forte attention médiatique avant sa présentation. Et selon un média allemand généralement bien informé, son prix se situerait bel et bien autour des 60 000 euros.

Le Volkswagen ID.Buzz fait partie des 16 voitures électriques les plus attendues de l’année 2022. Cette version branchée du fameux Combi Volkswagen – aussi connu sous le nom de Volkswagen Type 2 – va même rythmer notre premier trimestre au travers d’une conférence qui le présentera en long, en large et en travers.

Si quelques clichés volés ont récemment mis en exergue son habitacle, son prix est également un sujet qui passionne. Et toujours selon Automobilewoche, à la fois fiable et actif sur le dossier, l’ID.Buzz devrait être disponible à partir de 60 000 euros. Un tarif qui a déjà circulé auparavant, et qui semble se confirmer au fil des mois.

60 000 euros, ça semble se confirmer

À ce prix, vous pourriez par exemple vous offrir une Tesla Model Y Grande Autonomie ou une Tesla Model 3 Performance, voire, pour quelques milliers d’euros de moins, une Ford Mustang Mach-E dans sa configuration entrée de gamme (petite batterie de 76 kWh et puissance de 269 chevaux).

Plusieurs choses doivent encore être élucidées : pour 60 000 euros, s’agit-il de l’ID.Buzz propulsion boostée par 204 ch et une batterie de 77 kWh ? Cette version cinq places d’une longueur de 4,70 mètres serait considérée comme la plus abordable de la gamme, avant qu’un modèle sept places ne pointe le bout de son nez en 2023 – forcément plus cher.

Aussi, le prix avancé par Automobilewoche pourrait avant tout concerner l’Allemagne. Dans ce cas, il faut s’attendre à quelques écarts tarifaires avec la France compte tenu des taxes propres à chaque pays. Ces petites différences devraient être de l’ordre de quelques milliers d’euros grand maximum.

Au moins 500 km d’autonomie ?

Ce Combi électrique a été conçu à partir de zéro et est basé sur la plateforme MEB, sur laquelle reposent les Volkswagen ID.3, ID.4 ou encore l’ID.6. Sa capacité de batterie devrait lui conférer une autonomie de plus de 500 kilomètres, soit un rayon d’action convenable, mais pas non plus débordant pour les longs trajets.

La version sept places, qui plaira aux baroudeurs en quête de voyage et d’aventures, devrait sans doute compter sur une meilleure portée afin de répondre aux attentes et aux besoins de ses utilisateurs.

