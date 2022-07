Nouveau Volkswagen Amarock : mais où est la version électrique du pick-up ?

Volkswagen dévoile son nouveau Amarock en version 2022. L'occasion de revoir totalement son pick-up, mais en proposant, pous le moment, aucune morisation électrique.

Le Volkswagen Amarok est un pick-up bien connu en Europe et concurrent du Ford Ranger. D’ailleurs, le nouveau Amarok sera fabriqué dans la même usine que le Ranger, puisqu’ils ont beaucoup en commun. Nous sommes sur de gros et grands véhicules, mais pas encore sur le segment des pick-up américains comme le fameux F-150 Lightning de Ford ou même le Cybertruck de Tesla. La nouvelle version du Volkswagen Amarok apporte de nombreuses nouveautés matérielles et logicielles mais déçoit au niveau de la motorisation.

Un tout nouveau design

Concernant le design, l’Amarock en version 2022 s’arrondit et devient moins agressif. Sûrement pour s’intégrer un peu mieux aux zones urbaines dans lequel il évolue bien souvent, malgré son appétit pour le hors-piste. Le nouvel Amarok est encore plus long que l’ancien, avec 5,35 mètres de longueur. Le Volkswagen propose deux versions : une simple cabine ou une double cabine pour les équipes ou pour partir en vacances avec les valises dans la benne ! Benne qui supporte 1,2 tonne et propose 1,54 mètre de long pour la double cabine ou 2,3 mètres en version simple.

Niveau système embarqué, l’Amarok évolue et se met à la page. On trouve un écran d’instrumentation numérique de 8 pouces et une grande dalle tactile de 10 pouces format verticale. On se croirait presque dans une Tesla Model S ! Le pick-up dispose de plusieurs dizaines d’aides à la conduite (avec la conduite semi-autonome de niveau 2) pour montrer son appartenance au nouveau monde mais c’était sans compter sur ses motorisations…

Des V6 et quatre cylindres mais pas d’électrique en vue

On a beau chercher, on ne voit pas une trace d’électrification au sein de la gamme. Si vous aimez les belles sonorités, vous serez ravis par le petit V6 3.0 TDI de 250 chevaux avec sa boîte automatique à 10 vitesses. Si vous trouvez ça un peu trop, vous pourrez opter pour les quatre cylindres 2.0 TDI en simple ou bi-turbo. Une version essence sera également proposée sur les marchés n’acceptant plus les diesels. Mais où sont les modèles hybrides et électriques ?

Pour cela, il faudra patienter encore. Volkswagen n’a rien annoncé sur le sujet lors de l’officialisation de cet Amarok en version 2022. Pourtant, les rumeurs couraient ces derniers mois sur un possible Amarok électrifié, à côté de son cousin le Ranger. Plusieurs solutions sont possibles : soit Volkswagen apporte une version hybride rechargeable ou 100 % électrique lors d’un restylage de mi-parcours, soit il faut s’attendre à un pick-up électrique basé sur une plateforme totalement différente. À moins qu’une alternative soit possible.

En effet, le Ford Ranger devrait adopter une variante hybride rechargeable dès l’année prochaine. On imagine alors qu’il en sera de même pour son cousin l’Amarok. En attendant l’arrivée hypothétique d’une version totalement électrique qui ne devrait pas être le Volkswagen Scout, destiné aux Etats-Unis.

