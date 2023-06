La mythique Coccinelle de Volkswagen en version 100 % électrique ? Ces nombreux indices le laissent penser

Volkswagen annonce la signature d'un partenariat avec la production du film Miraculous, qui sortira le 5 juillet prochain. L'occasion pour la firme de promouvoir sa gamme de voitures électriques et d'annoncer le possible lancement d'un nouveau modèle dans sa famille ID : la fameuse Coccinelle, ou New Beetle en anglais.

Volkswagen fait partie des constructeurs généralistes possédant l’un des catalogues de voitures électriques les plus étoffés à l’heure actuelle. Et pour cause, la firme allemande commercialise déjà ses ID.3, ID.4, ID.5 et ID. Buzz et prépare le lancement d’autres modèles.

Un étonnant partenariat

On pense bien évidemment à l’ID.7 récemment officialisée et rivalisant avec la Tesla Model 3 ainsi qu’à la version de série du concept ID.2all présenté quelques mois plus tôt. Mais le constructeur allemand ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et se prépare encore à ajouter d’autres véhicules à son catalogue. Et l’un d’eux se serait déjà laissé entrevoir d’une manière pour le moins étonnante.

En effet, le constructeur allemand vient tout juste d’annoncer dans un communiqué avoir signé un partenariat avec ZAG et Mediawan Kids & Family, deux sociétés de productions cinématographiques. Celles-ci sont en charge de produire le prochain long-métrage Miraculous, qui sortira dans les salles obscures le 5 juillet prochain et sur la plateforme de streaming Netflix à partir du 28 juillet.

Mais quel est le rapport entre ce film pour enfant, qui raconte les aventures de Marinette et Adrien, qui se transforment en Ladybug et Chat Noir et l’automobile ? Et bien comme il l’annonce, le constructeur a à coeur de devenir une « love brand« , c’est à dire une marque qui entretient un vrai lien affectif avec ses clients. Pour cela, Volkswagen va faire rouler tous les personnages du film avec ses voitures électriques. Une stratégie également adoptée par General Motors, qui s’est associé à Netflix.

Ainsi, Chat Noir conduira une ID.4, l’un des modèles les plus vendus du constructeur en France et en Europe au cours des derniers mois. Gabriel Agreste sera quant à lui au volant du concept ID. Vizzion, qui préfigurait l’actuelle ID.7 désormais dévoilée. De son côté, le boulanger Tom Dupain effectuera ses livraisons à bord d’un Volkswagen ID. Buzz, que nous avions nous aussi pu tester quelques mois plus tôt.

Un concept inédit

Et Ladybug dans tout ça ? Et bien la jeune fille, qui se transforme en super-héroïne afin de protéger Paris aux côtés de Chat Noir s’est vue attribuer un modèle un peu différent des autres. Il s’agit en effet d‘une Volkswagen Coccinelle réinventée et surtout 100 % électrique. Un choix logique, car Ladybug désigne justement le petit insecte à pois dans la langue de Shakespeare.

Mais ce qui surprend, c’est que tous les véhicules présents dans le film sont des concept-cars ayant donné vie à des voitures de série. Sauf cette Coccinelle. Une manière inédite pour la marque d’annoncer un nouveau modèle à venir ? Il n’est évidemment pas exclu que ce soit le cas, alors que Volkswagen évoque un « modèle encore à l’état de concept car« , qui a récemment été aperçu dans les rues de la capitale et immortalisé dans une vidéo publiée sur Youtube.

Il se pourrait que la firme allemande ait à cœur de faire revivre sa mythique petite voiture, comme elle prévoit de conserver le nom Golf pour une future voiture électrique. D’autant plus que le néo-rétro fait son retour en force depuis quelques années, alors que Renault l’a déjà adopté avec sa future R5 E-Tech. Un retour aux sources qui donne des idées à Volkswagen ? Cela est tout à fait probable.

En attendant d’en savoir plus, il faudra se contenter de la future ID.2, qui jouera le rôle de modèle électrique d’entrée de gamme, avec un prix situé sous la barre des 25 000 euros. Plus tard, une voiture encore plus abordable sera lancée, avec un tarif qui ne devrait pas excéder les 20 000 euros.

La newsletter Watt Else est LE rendez-vous immanquable de Numerama dédié à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici !