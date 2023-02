Netflix : pourquoi vous verrez de plus en plus de voitures électriques dans les films et séries

General Motors vient de signer un partenariat étonnant avec Netflix, afin d'intégrer ses voitures dans les productions de l'entreprise américaine. Ainsi, le groupe espère se faire une place de choix dans l'inconscient collectif et séduire une large clientèle.

Si General Motors a toujours été réputée pour ses gros moteurs thermiques, le groupe américain, comme la plupart des constructeurs automobiles à travers le monde doit revoir sa copie. En effet, les pouvoirs publics, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, et notamment en Californie, souhaitent inciter les automobilistes à passer à l’électrique. Et les marques doivent donc s’adapter.

Un partenariat inédit

Ainsi, General Motors souhaite s’électrifier au maximum dans les prochaines années. Et cela est en bonne voie, avec les GMC Hummer EV et autres Cadillac Lyriq. Mais ce n’est pas tout de faire des voitures, il faut également les vendre, en tentant de convaincre les clients. La plupart des constructeurs, hormis Tesla, misent alors sur les spots publicitaires. Comme RAM qui a officialisé son 1500 REV lors du Super Bowl dans la nuit du 12 au 13 février avec une publicité rigolote.

Mais GM veut faire les choses différemment. C’est pour cela que la firme américaine, dirigée par Mary Barra, vient d’annoncer la signature d’un partenariat avec Netflix dans un communiqué. L’occasion également pour le groupe, qui a cédé Opel à PSA en 2017 de publier une courte vidéo sur YouTube mettant ses voitures en scène dans des décors de divers séries à succès, dont Squid Games, la Chronique des Bridgerton ou encore Stranger Things.

Mais en quoi va consister cette nouvelle alliance entre le groupe automobile et le géant américain ? Comme l’explique la directrice marketing de GM, l’entreprise veut « rendre les véhicules électriques célèbres sur le streaming, les petits et grands écrans pour créer une culture des voitures électriques à travers une narration qui intègre les expériences de conduite et de possession ».

Concrètement, l’objectif est alors d’augmenter la présence des voitures électriques de GM dans les films et séries Netflix, afin de les faire entrer dans l’inconscient collectif et donner envie aux spectateurs de sauter le pas. Ainsi, ce partenariat devrait bientôt se concrétiser avec l’arrivée de modèle General Motors dans plusieurs programmes tels que Love is Blind, Queer Eye a et Unstable.

Une véritable offensive

En procédant ainsi, General Motors et Netflix espèrent faire évoluer les mentalités autour de la voiture électrique. Mais le géant du streaming, qui va bientôt vous interdire de partager vos codes d’accès avec vos amis, veut aller plus loin. En effet, l’entreprise prévoit également d’adopter de nouvelles mesures plus vertes, en réduisant la consommation d’énergie de ses productions, grâce notamment à l’électrification.

Du côté de GM, l’objectif est avant tout de faire parler de ses nouveaux modèles électriques, lancés depuis peu sur le marché. Mais outre ces Hummer EV et Cadillac Lyriq, qui pourraient arriver chez nous alors que l’entreprise envisage un retour en Europe, d’autres véhicules sont également en préparation. Parmi eux, le Buick Electra E5, destiné à la Chine mais qui pourrait arriver en Europe ainsi que le Chevrolet Equinox EV, qui rivalisera avec la Renault Mégane E-Tech.

Une Corvette électrique serait également dans les tuyaux, prenant la forme d’un inédit SUV qui ne devrait pas manquer de faire parler de lui. Le Hummer EV, concurrent du Tesla Cybertruck s’offre également une variante SUV, qui rivalise avec le Rivian R1S et qui pourrait aussi arriver chez nous. Mais rien n’a encore été dit sur l’arrivée de ces modèles chez nous. Il se murmure toutefois que le Cadillac Lyriq serait le premier véhicule du groupe à faire la route jusqu’en Europe.

