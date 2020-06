Volkswagen ID.3 : prix, finitions, équipements… Tout savoir de la citadine électrique

Intronisée au salon automobile de Francfort 2019, la Volkswagen ID.3 se dévoile dans les moindres détails à trois mois des premières livraisons : de ses prix français à ses finitions et leurs équipements respectifs, Frandroid fait un point complet sur la citadine électrique allemande.

La Volkswagen ID.3 s’est faite attendre, mais les premiers clients auront le plaisir de goûter aux joies de cette citadine électrique en septembre prochain. Les livraisons du modèle interviennent en effet un an après son introduction au salon automobile de Francfort 2019, non sans avoir traversé une phase de développement délicate notamment marquée par des problèmes de logiciel persistants.

Un lancement chahuté

À ce titre, plusieurs fonctionnalités manqueront au moment de son lancement d’ici trois mois — à l’image d’App Connect, qui permet d’utiliser Android et Apple Carplay –, bien que les utilisateurs peuvent patienter jusqu’au quatrième trimestre du cru 2020 pour profiter de toutes ses options. Pour ses grands débuts, la firme allemande s’est focalisée sur la version ID.3 1st déclinée en trois finitions, avant qu’une autre déclinaison ne fasse ensuite son apparition.

Pour cette variante, une batterie de 58 kWh a été privilégiée par les ingénieurs du constructeur : la batterie de 45 kWh débarquera plus tard, sans que l’on connaisse encore son calendrier exact. Le fait est que Volkswagen a présenté son véhicule électrifié dans les moindres détails, comme le relaie Automobile Magazine. L’occasion de prendre connaissance de ses prix français accompagnés des équipements relatifs à chaque finition.

Quelles fonctionnalités d’assistance à la conduite ?

De série, la Volkswagen ID.3 se dote ainsi de multiples fonctionnalités dédiées à l’assistance à la conduite : régulateur de vitesse adaptatif et prédictif, assistant de maintien dans la voie, système de surveillance périmétrique avec fonctions de freinage d’urgence en ville et détection des piétons et cyclistes, freinage d’urgence d’intersection, ou encore reconnaissance des panneaux de signalisation.

À cela s’ajoute un dispositif de détection de fatigue du conducteur, une régulation automatique des feux de route, un système d’aide au stationnement avant/arrière avec signaux sonores et visualisation de la distance des obstacles sur l’écran, l’allumage automatique des feux et un capteur de pluie avec essuie-glace automatique.

Charge rapide au rendez-vous

Son habitacle accueille quant à lui un volant en cuir chauffant avec retour haptique, deux ports USB-C à l’avant, deux autres à l’arrière et un écran tactile de dix pouces propulsé par le système de navigation et d’infotainment « Discover Pro » avec services de streaming et de radio via internet. L’expérience utilisateur est aussi assurée par un combiné d’instrumentation numérique, une commande vocale (ID. Light), une application mobile et une radio DAB+.

Côté recharge, les automobilistes pourront compter sur plusieurs compatibilités : une Wallbox en courant alternatif (AC) avec une prise de Type 2 jusqu’à 11 kW, ainsi que les infrastructures de recharge rapide en courant continu (DC) équipées d’une prise Combo CSS de 100 kW (de 5 à 80 % en 25 minutes). Aussi, notons la présence de phares avant, arrière et feux de jour à LED, et un poids total à vide de 1794 kilos.

Une autonomie supérieure à 400 kilomètres

Longue de 4261 mm, large de 1809 mm, haute de 1568 mm et d’un empattement de 2771 mm, la Volkswagen ID.3 bénéficie d’un volume de coffre de 385 litres. Une fois la banquette arrière rabattue, celui-ci grimpe à 1267 litres. Son moteur de 150 kW (204 chevaux), pour un couple de 310 Nm, lui permet d’abattre le 0 à 100 km/h en l’espace de 7,3 secondes, contre 3,5 secondes pour atteindre les 60 km/h.

Si la batterie reste bien la même sur les trois finitions proposées, leur autonomie respective diffère légèrement sur le papier : 424 kilomètres pour l’ID.3 1st, 410 kilomètres pour ID.3 1st Plus et 409 kilomètres pour l’ID.3 1st Max. Ci-dessous, veuillez retrouver les équipements par finition, accompagnés des prix avec et sans déduction du bonus écologique, selon le nouveau barème récemment présenté par le gouvernement.

Finition ID.3 1st

Intérieur standard avec sellerie en tissu au design « Fragment »

Jantes en alliage de 18 pouces « East Derry »

Prix : 39 990 euros, ou 32 990 euros avec le bonus écologique de 7000 euros

Finition ID.3 1st Plus

Intérieur « Style » personnalisable (trois choix de coloris) avec sellerie en tissu, « Arts Velours » et simili cuir au design « Flow »

Accoudoirs à l’avant et à l’arrière

Système de verrouillage/déverrouillage et de démarrage sans clé

Caméra de recul

Jantes en alliage de 19 pouces « Andoya »

Phares Matrix LED

Feux arrière à LED avec clignotant séquentiel

Pack bicolore extérieur « Argent »

Vitres arrière et lunette arrière surteintées

Éclairage d’ambiance (30 couleurs)

Prix : 44 990 euros, ou 37 990 euros avec le bonus écologique de 7000 euros

Finition ID.3 1st Max