Renouveau, nouveautés et SUV : Volvo va doper sa gamme électrique d’ici 2025

Volvo annonce le lancement de cinq nouveaux modèles électriques dans les prochaines années. Le premier prendra la forme d’un grand SUV, qui verra le jour en 2023.

Ça bouge bien du côté de chez Volvo. Depuis quelques années déjà, la firme suédoise investit dans le développement de modèles plus propres et branchés, avec le développement de sa gamme hybride rechargeable. Proposant déjà l’un des catalogues les plus électrifiés du marché, avec au moins une version « propre » de chacun de ses modèles, du XC40 au XC90, la marque scandinave souhaite aller encore plus loin dans les prochaines années.

Et pour cause, le constructeur fut l’un des premiers à affirmer sa volonté de passer au tout-électrique, ayant alors annoncé vouloir bannir les moteurs thermiques d’ici à 2030. Une échéance très courte à l’échelle de l’industrie automobile, mais qui se veut cohérente avec les vœux de l’Union européenne, qui souhaite interdire la vente de véhicules à combustion interne à partir de 2035. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Volvo semble déjà prêt.

Trois modèles inédits

La firme de Göteborg a profité d’une conférence donnée à Miami et relayée par nos confrères d’Automotive News pour donner quelques informations intéressantes sur son futur qui s’annonce déjà très prometteur. Et pour cause, ce sont pas moins de cinq modèles 100 % électriques qui devaient voir le jour d’ici 2025. Parmi eux, trois seront des véhicules totalement inédits, tandis que deux devraient être des remplaçants directs des actuels XC40 et XC60 alors en fin de vie.

Le planning s’annonce donc chargé pour Volvo, qui se concentrera sur le lancement de modèles plutôt surélevés. Les amateurs de berlines devront ainsi se contenter de la S90, qui devrait continuer à exister encore quelques années. Dès l’an prochain, le public pourra découvrir l’Embla, un grand SUV électrique qui épaulera le XC90, toujours au catalogue jusqu’en 2030, sans doute uniquement en hybride rechargeable.

Un break et un SUV urbain

Un peu plus tard, c’est un break surélevé connu sous le nom de code V546 qui verra le jour. Celui-ci devrait alors remplacer les V60 et V90 actuels et adopter un positionnement proche de celui de la Polestar 2, notamment en termes de dimensions. Aucune information technique n’a encore été révélée à son sujet, mais nul doute que la marque communiquera bientôt dessus.

Enfin, un petit SUV urbain situé sous le XC40 sera également lancé dans la foulée. Annoncé depuis quelques années déjà, celui-ci adoptera alors la plateforme SEA qu’il partagera avec le futur SUV Smart #1, dont la version de série pourrait bientôt être dévoilée. Surnommé XC20, il pourrait néanmoins avoir une autre appellation.

