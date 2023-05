Volvo EX30 : vous serez les premiers à voir ce nouveau SUV électrique avec cette photo exclusive

Le site Internet de Volvo a laissé apparaître, par erreur, la nuit dernière, la photo du futur Volvo EX30 100 % électrique. Nous vous la dévoilons en exclusivité, grâce à un de nos lecteurs. La Volvo EX30 sera officialisée le 7 juin prochain.

La future Volvo EX30 est attendu de pied ferme. Il s’agit d’un SUV électrique, mais de taille compacte, cousine des Zeekr X, Smart #1 et Smart #3. Le constructeur suédois (désormais intégré au géant chinois Geely) a déjà démarré sa campagne de teasing, avec quelques visuels qui laissent entrevoir la forme du Volvo EX30. Mais, dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 mai, un de nos lecteurs a surpris le SUV électrique sans aucun camouflage, sur le site de Volvo. Nous vous le présentons donc, en exclusivité.

Volvo EX30 : voici à quoi il ressemble

Sans grandes surprises, le futur Volvo EX30 reprend globalement les lignes de sa grande sœur, la Volvo XC40 Recharge électrique. Mais on voit tout de même immédiatement qu’il s’agit d’un SUV beaucoup plus compact, aussi bien en hauteur, qu’en longueur. Puisqu’il reprend la base SEA du Zeekr X, on peut s’attendre à des dimensions assez similaires, c’est-à-dire une longueur tournant autour des 4,4 mètres.

Cette photo nous permet également d’apprécier les immenses jantes qui donnent une stature particulière à la future voiture électrique de Volvo. Les phares à LED à l’avant et à l’arrière semblent donner du caractère à l’ensemble, mais il est difficile de totalement les discerner avec cette vue de côté.

Mais on peut toutefois apercevoir le design de la partie arrière, grâce au teasing réalisé par Volvo. En augmentant la luminosité sur l’image officielle, on peut apercevoir un peu plus en détail l’arrière du Volvo EX30. On apprécie alors sa silhouette légèrement coupée.

Il faudra donc attendre le 7 juin prochain pour avoir tous les détails de la voiture, et notamment pour savoir à quoi ressemble son design dans le détail et aussi et surtout, son habitacle. Nous avons toutefois déjà une idée des caractéristiques techniques du Volvo EX30 grâce à ses cousines techniques. On imagine ainsi une autonomie avoisinant les 450 km pour la version la plus haut de gamme.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).