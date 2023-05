Le Volvo EX30 aura une meilleure autonomie que ses concurrents, la preuve par les chiffres

À quelques semaines de sa révélation, le nouveau Volvo EX30 dévoile une partie de ses caractéristiques techniques. À commencer par son autonomie, qui approchera la barre des 500 kilomètres afin de rivaliser notamment avec le Jeep Avenger.

Dès 2030, Volvo arrêtera de commercialiser des voitures thermiques au sein de sa gamme, afin de se concentrer uniquement sur l’électrique. Mais la firme va devoir enrichir son catalogue, pour l’heure composé des C40 et XC40 Recharge ainsi que du grand EX90, remplaçant du XC90 à combustion interne.

Deux types de batteries

Et ça tombe plutôt bien, car le constructeur suédois travaille actuellement au lancement d’un tout nouveau modèle inédit. Il s’agit de l’EX30, qui prendra la forme d’un petit SUV situé sous le XC40 dans la gamme, et dont nous venons de publier une première image en exclusivité grâce à l’un de nos lecteurs.

Si jusqu’alors, la firme n’avait pas dévoilé beaucoup d’informations à son sujet, voilà que l’on en sait enfin un petit peu plus. Et ce grâce aux journalistes du site britannique Autocar.

Ces derniers ont pu discuter avec Anders Nyth, en charge de la division « développement durable » de la marque scandinave. L’homme n’a pas été avare en informations et explique sans détour que le SUV compact sera disponible avec deux batteries différentes dès son lancement. Mieux encore, le porte-parole n’hésite pas à donner plus de détails intéressants.

La plus petite batterie affichera une capacité de 51 kWh et utilisera la technologie LFP (lithium – fer – phosphate). Une chimie qui offre une bonne durabilité et une charge plus rapide, tout en étant moins chère. Elle est notamment plébiscitée par Stellantis ainsi que Ford, qui équipe désormais son Mustang Mach-E avec. Un second accumulateur sera également proposé, avec cette fois-ci une capacité de 69 kWh.

Il s’agira d’une technologie NMC (nickel – fer – phosphate), qui offre une plus grande densité énergétique. Concrètement, cela signifie qu’il est possible de stocker plus d’électricité sans que le pack soit nécessairement plus gros et plus lourd.

Une autonomie correcte

Selon le porte-parole, le SUV suédois qui rivalisera notamment avec les Jeep Avenger et autres Peugeot e-2008 affichera une autonomie allant jusqu’à 298 miles, ce qui équivaut à environ 480 kilomètres. Pour mémoire, ses concurrents de chez Stellantis se cantonnent à 400 kilomètres selon le cycle WLTP. On peut s’attendre à une autonomie d’environ 350 km pour la plus petite batterie. Deux variantes seront proposées pour la motorisation, en propulsion et avec une transmission intégrale.

Anders Nyth explique également que le constructeur va utiliser la blockchain afin de vérifier la provenance du lithium et des autres composants des batteries. En effet, ces matériaux sont souvent extraits dans des conditions peu éthiques, dans des pays en voie de développement et souvent très pauvres. La firme ne compte pas encore faire comme Tesla, qui va raffiner son propre lithium.

Confirmé par Jim Rowan, le PDG de Volvo, en décembre dernier, le nouveau Volvo EX30 reposera sur la plateforme SEA du groupe Geely, qui équipe notamment la nouvelle Smart #1, avec ses 440 km d’autonomie, et la Zeekr X avec 450 km d’autonomie.

On ne connaît pour le moment pas encore les performances du futur SUV électrique, qui pourrait développer environ 268 chevaux. Mais pour le moment, rien n’a été confirmé. Il devrait mesurer environ 4,25 mètres de long et chasser sur les terres des Hyundai Kona et autres Renault Mégane E-Tech.

Officiellement dévoilé le 7 juin prochain, le nouveau Volvo EX30 pourrait également rivaliser avec la future Tesla Model 2 qui se fait encore attendre. On ne connait pas encore son prix, mais le porte-parole de la marque explique qu’il sera possible se souscrire à un abonnement, pensé pour attirer les conducteurs les plus jeunes.

