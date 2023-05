Volvo EX30 : voici quand sera dévoilé le prochain SUV électrique abordable

Confirmé en fin d'année dernière, le futur Volvo EX30 s'apprête enfin à être dévoilé au grand public au cours des prochaines semaines. Il s'agira d'un SUV électrique compact, qui devrait afficher un tarif nettement inférieur aux autres modèles de la marque. Rendez-vous le 7 juin prochain sur Frandroid pour le découvrir en détail.

Comme toutes les marques européennes, Volvo devra aussi se plier à la volonté de Bruxelles et ne vendre que des voitures électriques à partir de 2035. Ce qui ne devrait pas déranger le constructeur, qui prévoit d’augmenter de 70 % la part de véhicules zéro-émission (à l’échappement) vendus d’ici à 2025. À partir de 2030, la marque ne vendra plus aucun modèle à combustion interne comme elle l’avait annoncé dans un communiqué.

Une date enfin connue

La firme suédoise propose déjà deux modèles 100 % électriques, à savoir les C40 et XC40 Recharge. Elle a également dévoilé son nouvel EX90, un grand SUV qui remplacera à terme le XC90, toujours commercialisé pour le moment en hybride rechargeable. Mais le constructeur ne compte évidemment pas s’arrêter en si bon chemin et prévoit d’étoffer encore sa gamme au cours des prochaines années.

Et justement, on commence enfin à en savoir un peu plus sur le prochain modèle qui va voir le jour. Un véhicule aux antipodes du mastodonte récemment officialisé, qui devrait se positionner juste en-dessous du XC40 Recharge, qui offre l’une des meilleures autonomies du segment avec pas moins de 573 kilomètres selon le cycle WLTP.

Ce futur arrivant prendra le nom de Volvo EX30 et avait déjà été confirmé à demi-mot par l’ancien patron de la marque, Hakan Samuelsson. Si pour l’heure, on ne sait encore quasiment rien à son sujet, cela ne devrait toutefois plus tarder. En effet, le constructeur annonce dans un communiqué la date à laquelle le SUV électrique sera officiellement dévoilé.

C’est donc le mercredi 7 juin à 13h30 très précisément que ce Volvo EX30 sera enfin montré au public, après une longue période de teasing. Si aucune photo n’avait encore été publiée, cela fait déjà un petit bout de temps que l’on entend parler de ce SUV, dont le nom est connu depuis plusieurs mois et qui reposera sur une toute nouvelle plateforme.

Base de Smart

En effet, le SUV électrique suédois reprendra la base technique SEA inaugurée sur la toute nouvelle Smart #1 et qui sera également utilisée chez Lotus ainsi que la marque polonaise Izera. Ce qui confirme que l’EX30 affichera des dimensions relativement réduites, qui lui permettront de rivaliser avec les Peugeot e-2008 et autres Jeep Avenger, dont nous avons récemment pris le volant.

Le SUV électrique devrait aussi chasser sur les terres de la version de série du concept Mini Aceman ainsi que du nouveau Hyundai Kona. Pour l’heure, le design de ce nouvel arrivant n’a pas encore été officiellement dévoilé, mais le forum Cochespias a pu mettre la main sur le dépôt de brevet et dévoilé un premier aperçu de son design. Sans surprise, celui-ci reste très proche des celui de l’EX90, notamment au niveau de la face avant. La partie arrière se montre cependant différente, puisque l’on découvre une inédite signature lumineuse très anguleuse. Le pare-brise semble remonter très haut, un peu comme sur la Tesla Model X.

Pour l’heure, on ne connaît pas les caractéristiques techniques du SUV, qui partage sa plateforme avec la Zeekr X. Il est probable qu’il affiche une puissance de 268 chevaux, issue d’un seul moteur installé sur l’essieu arrière. Une version forte de 420 chevaux et équipée d’une transmission intégrale n’est pas à exclure non plus. L’EX30 pourrait également reprendre la batterie de 68 kWh de la Smart #1, pour une autonomie autour des 450 kilomètres WLTP.

Uniquement produit en Chine, ce nouveau venu dans le catalogue devrait être la voiture la plus abordable de la marque. Les bruits de couloirs annoncent en effet déjà un tarif autour des 39 000 euros seulement, ce qui le rendrait éligible au bonus écologique de 5 000 euros.

