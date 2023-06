Volvo prouve à quel point Apple CarPlay et Android Automotive peuvent métamorphoser une voiture

Si vous roulez en Volvo, vous allez avoir du changement dans votre voiture sans passer au garage. Le constructeur suédois se sert d'une fonction inédite d'Apple CarPlay pour métamorphoser l'un des écrans de ses voitures sous Android Automotive.

À l’instar de nos smartphones, les voitures modernes reçoivent désormais des mises à jour à distance, qui peuvent modifier de nombreux paramètres, comme nous avons pu récemment le voir chez Audi. Si certaines évolutions sont mineures, d’autres changent parfois de façon assez significative l’expérience au volant, comme vont pouvoir le constater les clients de Volvo.

Volvo se concentre sur Apple CarPlay

La dernière mise à jour du constructeur suédois apporte de vrais changements dans le fonctionnement du système d’info-divertissement et du combiné d’instrumentation comme on peut le découvrir dans le communiqué de presse. Elle concerne Apple CarPlay, et notamment son système de navigation Apple Maps. Désormais, cette application de navigation et guidage peut directement s’afficher sur l’écran d’instrumentation qui fait face au conducteur. Ce n’était pas le cas auparavant, et cela rendra sans doute l’utilisation de l’application beaucoup plus agréable.

Volvo indique que « d’autres applications de navigation » pourront également être affichées sur l’écran d’instrumentation. Mais en l’absence d’informations plus précises, on ne sait pas si Waze, téléchargeable directement sur les Volvo et qui ne dépend donc pas nécessairement de CarPlay, est, elle aussi, concernée.

Des aides à la conduite plus faciles à régler

Cette mise à jour à distance comporte d’autres améliorations de CarPlay, comme par exemple l’arrivée d’informations relatives aux appels téléphoniques sur le combiné d’instrumentation, ou l’affichage de nouvelles données multimédias sur l’écran tactile, qui permettent par exemple de changer de musique plus facilement.

La possibilité d’activer ou non le rabattage automatique des rétroviseurs lors du verrouillage de la voiture fait également partie des nouveautés. En outre, le conducteur peut maintenant gérer les aides à la conduite directement depuis les boutons sur le volant.

Volvo évoque aussi des « optimisations mineures de calibration moteur et des corrections de bugs », sans donner plus de détails. L’impact de ces modifications devrait donc être à peine perceptible.

Des améliorations qui profitent aux Volvo électriques

La mise à jour est gratuite et disponible sur les Volvo dotées du système d’exploitation Android Automotive avec Google intégré. Ce logiciel embarqué particulièrement convaincant comme nous l’avions relevé dans notre essai est présent sur plusieurs modèles, comme le XC40 électrique et son dérivé coupé le C40. Le nouvel EX90, qui fera figure de porte-drapeau de la gamme électrique, en bénéficiera également, tout comme le futur Volvo EX30, à n’en pas douter.

Cette mise à jour prouve qu’Apple a beaucoup fait évoluer CarPlay ces derniers mois, depuis l’annonce de la refonte majeure avec l’arrivée d’iOS 16. L’objectif : occuper une place beaucoup plus large que le seul écran d’infotainment de la voiture. Volvo n’est toutefois pas le premier constructeur à intégrer Apple Plans sur le combiné d’instrumentation des voitures, puisque BMW le fait également avec la i4.

Précisons toutefois que Google Maps pouvait déjà s’afficher sur l’écran d’instrumentation des Volvo sous Android Automotive. Et c’est encore plus important, puisque c’est grâce à Google Maps que le planificateur d’itinéraire des Volvo électriques fonctionne.

En parallèle des mises à jour OTA (over the air), qui sont généralement gratuites, des constructeurs commencent à proposer des améliorations à distance payantes, parfois sous la forme d’abonnement. Sur certains modèles, BMW réclame par exemple 20 euros par mois pour activer les sièges avant chauffants. Une pratique pour le moins sujette à débats, que Volvo n’affectionne d’ailleurs pas particulièrement.

