Le diesel, c’est fini pour Volvo : un choix risqué, mais osé

C'en est fini du diesel pour Volvo. La marque suédoise, désormais associée au groupe chinois Geely, a pris la décision de mettre un terme à la production de ses véhicules diesel, un choix risqué mais qui s'inscrit dans une stratégie d'électrification de sa gamme.

Le 26 mars 2023, Volvo a marqué la fin d’une ère avec la production de sa dernière voiture diesel, un SUV XC90 bleu équipé d’un moteur turbocompressé de 2.0 litres.

Ce SUV, qui sortira de la chaîne de production de l’usine de Torslanda en Suède, sera exposé au nouveau musée Volvo à partir du 14 avril, il va devenir ainsi un témoin historique de l’évolution de la marque.

Cette étape importante signe la fin de 45 années de relation entre Volvo et les moteurs diesel. Volvo est aussi le premier grand constructeur automobile traditionnel à abandonner complètement ce type de moteur.

D’ailleurs, la majorité des voitures Volvo vendues sur le marché européen en 2019 étaient encore équipées de moteurs diesel, et qu’en 2008, la version diesel du modèle XC90 représentait 95 % des ventes totales.

La marque suédoise a ainsi déclaré : « Depuis de nombreuses années, nos moteurs diesel sont synonymes de fiabilité et d’efficacité. Ils nous ont apporté une énorme contribution au cours des dernières décennies. Le succès des véhicules diesel est également la pierre angulaire de la transformation de Volvo en une marque de luxe. ».

Cependant, conscient des enjeux environnementaux et des évolutions du marché automobile, Volvo a décidé de se tourner vers l’électrique. « Il y a à peine cinq ans, les moteurs diesel constituaient encore le pain et le beurre de Volvo et de la plupart des constructeurs automobiles. En 2019, la majorité des voitures que nous vendions en Europe étaient diesel et les véhicules électriques commençaient tout juste à décoller. La propulsion électrique pure est la bonne voie, et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour y parvenir. ».

Seulement du 100 % électrique

Volvo est désormais associée au groupe chinois Geely, qui développe également des voitures pour Lotus, Zeekr, Smart #1 et #3. Dans le cadre de sa transition énergétique, Volvo prévoit d’achever la transformation électrification de l’ensemble de sa gamme de modèles d’ici 2030.

Pour le moment, trois modèles 100 % électriques sont disponibles : le Volvo EX30, Volvo EX40 et Volvo EC40. Dans quelques mois, le Volvo EX90 sera livré aux premiers clients, remplaçant à termes le XC90.