Volvo baisse les prix de deux voitures électriques bien connues

En ce début d’année, Volvo réduit les prix de deux de ses voitures électriques. Il s’agit des SUV EX40 et EC40, qui perdent 2 000 euros. De plus, deux nouvelles versions sont éligibles au bonus écologique.

Volvo EC40 et Volvo EX40

Si le prix des voitures électriques reste encore élevé par rapport aux modèles thermiques, cela est en train de changer. De plus, une récente étude a prouvé que cette motorisation est en fait plus rentable financièrement si elle a le droit au bonus écologique. Et alors que la guerre des tarifs se poursuit, certains constructeurs prennent la décision de réduire encore ces derniers.

Une baisse intéressante

C’est par exemple le cas de Volvo. La firme suédoise a notamment opéré une belle remise sur son best-seller, le petit EX30, au début du mois de février 2025. Et ce n’est pas tout, car la firme suédoise annonce une réduction sur non pas un, mais bien deux modèles supplémentaires. Il s’agit cette fois-ci de deux autres autos qui se vendent plutôt bien, à savoir l’EX40 et l’EC40. Deux petits SUV électriques, le second se caractérisant par une silhouette coupé.

Et bien bonne nouvelle, les deux modèles ont vu leur prix chuter de 2 000 euros en ce mois de mars 2025 sur l’ensemble des versions. Le petit EX40 démarre désormais à partir de 46 950 euros, tandis que l’EC40 est affiché à 48 500 euros, contre respectivement 48 950 et 50 000 euros. De belles réductions, qui devraient permettre à Volvo de soutenir la carrière de ces deux SUV.

Ces baisses de prix impliquent une autre bonne nouvelle : des versions supplémentaires sont désormais éligibles au bonus écologique en France. Sur l’EX40, il s’agit des variantes Single Extended Plus (proposée à partir de 55 950 euros) et Single Black Edition (54 000 euros).

En ce qui concerne le Volvo EC40, c’est la version Single Extended Start qui a quant à elle le droit au bonus. Pour rappel, celle-ci affiche un ticket d’entrée à 53 550 euros.

Ce qui peut sembler surprenant, car l’aide gouvernementale n’est accessible qu’aux voitures électriques de moins de 47 000 euros. Contactées à ce sujet, les équipes Volvo nous ont confirmé que cette éligibilité dépendait des remises effectuées en concession. Pour rappel, le bonus écologique est compris entre 2 000 et 4 000 euros en fonction du revenu fiscal de référence des clients.

Un loyer plus attractif

En revanche, la gamme d’équipements ne change pas d’un iota pour les deux SUV, qui sont déjà très bien équipés dès l’entrée de gamme en finition Start.

Pour rappel, les deux modèles sont livrés de série avec les radars de stationnement avant et arrière, le freinage automatique post-collision, le système de protection de collision frontale ainsi que le pack City Safety. Ce dernier inclut notamment la détection des véhicules, des piétons et des animaux mais aussi la détection des voitures aux intersections, entre autres. De nombreuses autres aides à la conduite sont également incluses, comme le régulateur de vitesse adaptatif et l’aide au démarrage en côte.

Volvo EX40

Par ailleurs, le constructeur annonce que l’offre de location longue durée (LLD) est désormais plus attractive pour les deux modèles. Le Volvo EX40 est accessible à partir de 415 euros par mois, pour un contrat de 49 mois ou 40 000 kilomètres. Un tarif qui inclut un bonus écologique de 4 000 euros, et qui sera donc moins avantageux pour les clients plus aisés. Car ces derniers n’ont le droit qu’à une aide maximale de 2 000 euros. Le site de la marque précise que l’offre s’entend sans apport et qu’elle est valable jusqu’au 30 avril 2025.

Pour mémoire, la gamme des Volvo EX40 et EC40 ne change pas d’un iota. Les puissances sont donc toujours les mêmes, oscillant entre 283 et 442 chevaux pour la version Twin Performance à deux moteurs électriques. Deux capacités de batteries sont proposées, à savoir 70 et 82 kWh, offrant une autonomie maximale allant jusqu’à 584 kilomètres selon le cycle WLTP. La recharge s’effectue quant à elle de 10 à 80 % en 28 minutes, à une puissance maximale de 205 kW.