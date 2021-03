L’avenir de Volvo Cars est électrique et la nouvelle Volvo C40 Recharge est la dernière annonce de son engagement en faveur d’un avenir zéro émission. Elle rejoint la version hybride-rechargeable ainsi que la version essence avec quelques modifications mineures.

En octobre 2019, Volvo officialisait le XC40 Recharge. Le fabricant suédois Volvo levait le voile sur le tout premier véhicule 100 % électrique de son histoire. De plus, c’était également le premier véhicule Volvo à être équipé d’un système automobile basé sur Android Automotive OS.

Le successeur du Volvo XC40 Recharge a été inauguré hier, il se nomme : Volvo C40 Recharge. Il s’agit toujours d’un SUV, avec un double moteur électrique et conçu à partir de zéro, sans partir d’un autre modèle précédent.

Un SUV électrique raffiné

Son nom complet est Volvo XC40 Recharge P8 AWD Pure Electric. Il existe en fait un XC40 en version hybride rechargeable et une essence, la nouveauté est ici l’arrivée d’un modèle 100 % électrique. Plus compact et plus bas, ce modèle est basé sur la plateforme CMA et la partie avant présente la nouvelle image de Volvo électrique. Il introduit également une nouvelle technologie pour les phares.

La Volvo XC40 Recharge P8 cache sous sa carrosserie élégante deux moteurs 100 % électriques de 204 chevaux chacun et d’une puissance totale de 408 chevaux. Il dispose d’une transmission intégrale, d’une transmission automatique et affiche de bonnes performances, avec une vitesse de pointe de 180 km/h et une accélération de 0 à 100 km/h en 4,9 secondes.

Volvo C40 Recharge Volvo C40 Recharge Volvo C40 Recharge Studio Volvo C40 Recharge

La batterie LG intégrée est au lithium-ion, avec un refroidissement liquide et une capacité de 78 kWh (75 utiles) qui lui donne une autonomie de 418 km selon le cycle WLTP. La charge rapide annoncée est d’une puissance de 150 kW, ce qui permet une charge à 80 % en 40 minutes.

Android Automotive de base

Tous les modèles sont équipés de l’OS Android Automotive. C’est donc Android qui alimente l’info-divertissement de la voiture avec l’accès aux applications les plus populaires, dont Google Maps et Waze.

Cet OS offre des fonctions similaires à celle que vous pouvez trouver chez Tesla. Vous pouvez, par exemple, ouvrir votre smartphone avec votre smartphone ou lancer le chauffage à distance. Au milieu, vous pourrez donc profiter d’un écran de 9 pouces tactile. Il s’agit donc d’un écran relativement petit.

Une multitude de versions disponibles

Son prix de base débute à environ 60 000 euros (avec le bonus écologique de 3 000 euros en plus).

Ce modèle d’entrée de gamme comprend des phares LED, des jantes en alliage de 19 pouces, un démarrage sans clé, des capteurs de stationnement, un système multimédia Sensus, Bluetooth, USB, radio DAB, l’avertissement précollision, le freinage automatique en ville, le détecteur de fatigue et de piétons… le C40 Recharge entièrement électrique sera disponible en ligne uniquement. Cela nous fait évidemment penser à Tesla.

La version hybride-rechargeable du C40, de 211 ch à 262 ch, est vendue de 47 400 à 56 050 euros. Quant à la version essence, de 129 à 197 ch, on la retrouve entre 29 950 et 51 900 euros.

Volvo promet du 100 % électrique dans un avenir relativement proche

Volvo est devenu le dernier géant automobile à s’engager à ne fabriquer que des véhicules électriques. En effet, le constructeur automobile suédois a déclaré mardi qu’il prévoyait de vendre exclusivement des véhicules électriques d’ici 2030. Tous les moteurs à essence et diesel — y compris les hybrides — seront progressivement supprimés de sa gamme.

« Il n’y a pas d’avenir à long terme pour les voitures équipées d’un moteur à combustion interne », a déclaré Henrick Green, directeur technique de Volvo. « Nous sommes fermement résolus à devenir un constructeur automobile exclusivement électrique et la transition devrait avoir lieu d’ici 2030 ».