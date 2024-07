Whoop s’associe à ce géant français de la santé connectée pour récupérer de nouvelles données

Le constructeur français Withings s'est associé à Whoop pour intégrer les données de ses balances dans l'application santé du constructeur de bracelets connectés.

Pour automatiser votre suivi de santé au quotidien, le plus simple jusqu’à présent était de rester dans le même écosystème. Par exemple, en portant une montre Garmin, les utilisateurs sont incités à acheter une balance connectée Garmin qui va mettre à jour leur poids, pesée après pesée dans l’application Garmin Connect. Il en va de même pour les utilisateurs de montres Fitbit ou de modèles de chez Withings.

De son côté, le constructeur américain Whoop a décidé de prendre les choses dans l’autre sens. Alors que la marque se contente de proposer un bracelet simple, en tissus et sans écran, muni de différents capteurs, elle a décidé de s’associer à un constructeur tiers pour intégrer nativement les données de pesée directement dans son application Whoop.

Concrètement, Whoop a ainsi annoncé cette semaine un partenariat avec Withings, le géant français de la santé connecté. Ce partenariat va permettre aux utilisateurs de balances Withings d’exporter automatiquement les données de leurs pesées vers l’application Whoop. L’avantage est double pour Whoop : la marque évite ainsi de concevoir sa propre balance connectée et elle va faire de son application le centre des données de santé de ses utilisateurs.

Des données particulièrement détaillées pour Whoop

Surtout, Withings propose parmi les balances connectées les plus complètes du marché, avec non seulement une mesure du poids, mais également de la composition corporelle et des différents membres grâce à une poignée munie d’électrodes.

Les données automatiquement importées de votre compte Withings vers votre compte Whoop vont permettre de profiter de nouveaux scores automatiquement ajustés par l’application Whoop. Vous pourrez ainsi retrouver un score de composition corporelle avec des tendances hebdomadaires, mensuelles ou semestrielles. Il sera également possible de retrouver son poids, son pourcentage de masse grasse et son pourcentage de masse maigre dans l’application.

Le partenariat entre Whoop et Withings est d’ores et déjà lancé. Pour connecter les deux comptes, il suffit de se connecter à son compte Withings depuis l’application Whoop sur smartphone.