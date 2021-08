Xiaomi Mi Mix 4 : c’est officiel, la nouvelle vitrine technologique sera bientôt présentée

Xiaomi a envoyé les premières invitations en Chine. La marque va bientôt présenter son Xiaomi Mi Mix 4, le fleuron de la fin d'année.

Depuis ses débuts en 2016, la gamme Mi Mix a toujours réuni les meilleures innovations de Xiaomi. C’est sur cette gamme que le fabricant se refuse à copier ou s’inspirer des autres marques, notamment de l’iPhone, pour aller imaginer à quoi ressemblerait le smartphone de demain. La première génération marquait ainsi les débuts des smartphones sans bordures et a rapidement vu se succéder d’autres concepts toujours avec un design impressionnant.

On savait que le Xiaomi Mi Mix 4 approchait, le téléphone a déjà été certifié par la TENAA et Xiaomi avait promis une sortie avant la fin de l’année 2021. On sait désormais quand sera présenté le téléphone.

Rendez-vous le 10 août

Une invitation publiée par Xiaomi sur Weibo ne laisse aucune place au suspens : le Xiaomi Mi Mix 4 sera présenté lors d’une conférence le 10 août à 19 h 30, heure locale.

On ne sait pas grand-chose sur ce nouveau smartphone. Il devrait être équipé d’une batterie de 4500 mAh, avec une charge rapide à 120W (et non 200W). On peut s’attendre à l’utilisation d’un Snapdragon 888 et une compatibilité 5G et double SIM.

C’est bien sûr le design qui nous intéresse le plus sur ce produit. Pour marquer le coup, Xiaomi pourrait proposer un écran totalement borderless, avec une caméra sous la surface de l’écran. Une innovation que l’on a déjà testée chez Vivo.