Xiaomi 11T, 11T Pro et Pad 5 : le récap des annonces importantes du géant chinois

Les Xiaomi 11T et 11T Pro ont été présentés ce mercredi 15 septembre 2021. En plus de ces smartphones, la marque a aussi dévoilé la tablette Pad 5 et d'autres produits connectés. Nous avons suivi l'événement en direct, vous pouvez donc revivre la conférence ici.

Ça y est ! Xiaomi a dévoilé plusieurs nouveaux produits intéressants, dont ses smartphones 11T et 11T Pro ainsi que sa tablette Pad 5. Voici ce qu’il fallait retenir :

Rappelons que les smartphones et tablettes de Xiaomi perdent la mention « Mi » dans leur nom.

Le fil de la conférence Xiaomi

Comment revoir l’annonce des Xiaomi 11T et 11T Pro

Une fois n’est pas coutume, Xiaomi a diffusé sa conférence en direct sur sa chaîne YouTube à partir de 14 heures (heure de Paris). Pour revoir l’événement, il suffit de lancer la lecture de la vidéo ci-dessous.

Frandroid était également en direct sur notre chaîne Twitch. Nos journalistes Cassim Ketfi et Grégoire Huvelin en compagnie de notre animateur Anthony Wonner ont commenté avec vous la présentation de la marque chinoise.