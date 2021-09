Futur Xiaomi TV Stick : des films qui chargent plus vite et plus de puissance

Soumis à l'examen auprès de la FCC, la nouvelle clé multimédia de Xiaomi se dévoile. On y trouverait notamment un meilleur SoC, une compatibilité Dolby Vision et du Wi-Fi plus rapide.

Les choses se précisent doucement pour le nouveau Xiaomi TV Stick. Le petit boîtier multimédia de Xiaomi, concurrent direct du Amazon Fire TV Stick, entre autres, se prépare à un lancement. Repérée sur Twitter par AndroidTV Rumor, sa demande de certification auprès de la FCC préfigure une sortie prochaine aux États-Unis. Elle nous permet surtout d’en apprendre plus sur la fiche technique de cette nouvelle clé HDMI et sur ses nouveautés. La première ? Un léger changement de nom pour évincer le « Mi » des anciens modèles. Une décision qui émane de Xiaomi et qui s’étend à tous les futurs produits du géant chinois.

Heureusement, nous devrions pouvoir compter sur des changements plus importants. À bord de ce Xiaomi TV Stick, on trouverait notamment un nouveau SoC : l’Amlogic S905Y4. Cette puce regroupe notamment quatre cœurs Cortex-A35 et un GPU Mali-G31 MP2.

Ce SoC, un peu plus capable, devrait notamment permettre au Xiaomi TV Stick de prendre en charge le streaming de contenus en 4K, mais aussi les normes Dolby Vision, HDR10, Dolby Atmos, et DTS HD. Le support des codecs AV1, VP9 P-2, H.265, et H.264 serait aussi d’actualité, tandis que le Wi-Fi gagnerait en rapidité.

On passerait en effet à des vitesse maximales allant jusqu’à 866,7 Mbps en débit descendant et 300 Mbps en débit montant. Attention par contre, les documents dévoilés par la FCC ne nous renseignent pas encore sur la quantité de RAM et de stockage proposée. Pour rappel, le Xiaomi Mi TV Stick 2020 embarquait 1 ou 2 Go de RAM en fonction du modèle choisi, pour 8 Go de stockage interne eMMC.

A new @Xiaomi TV Stick (MDZ-27-AA) went through the FCC with a much needed improved SoC compared to the first one.

It comes with an @Amlogic S905Y4 (4K, AV1) and maybe Dolby Vision & Atmos according to the manual.

The TV Stick is also now a bit longer. Remote is still the same. https://t.co/cLBIMpO5aD pic.twitter.com/TcmTJ9KmGE

— Android TV Guide (@AndroidTV_Rumor) September 27, 2021