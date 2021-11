Xiaomi 12 : MIUI 13 serait dans les cartons mais pas avec le meilleur emballage

La présentation du Xiaomi 12 est pressentie en Chine pour le mois de décembre. Et si le smartphone devrait bien tourner directement avec l'interface MIUI 13, il se peut qu'il ne soit pas tout de suite disponible avec Android 12.

Le Xiaomi 12 fait toujours un peu plus parler de lui. Et alors qu’une annonce du smartphone pourrait avoir lieu dès le mois de décembre en Chine, on peut encore se demander si Android 12 sera disponible en sortie de boîte avec l’interface MIUI 13.

D’après le site spécialisé Xiaomiui, des tests de MIUI 13 seraient en cours sur le Xiaomi 12X, une déclinaison compacte du futur smartphone. En d’autres termes, l’interface de Xiaomi ne devrait plus tarder à être présentée officiellement puisqu’elle est déjà expérimentée sur un appareil dont la sortie parait imminente.

Toutefois, il y a une subtilité à connaître. Xiaomi a une façon de faire un peu particulière avec son interface maison. Une mouture de MIUI existe souvent en deux déclinaisons pour s’adapter à deux versions d’Android. Ainsi, MIUI 13 devrait se baser sur Android 11 pour certains smartphones et s’appuyer sur Android 12 pour d’autres.

Xiaomi 12, MIUI 13… et Android 11 ?

Or, les indices trouvés par Xiaomimiui indiquent que c’est la version de MIUI 13 basée sur Android 11 qui est testée sur le Xiaomi 12X. Le site va même jusqu’à affirmer que ce smartphone sortira avec cette expérience logicielle.

Ainsi, concernant le Xiaomi 12 classique, il ne fait presque aucun doute qu’il aura droit à MIUI 13 dès ses débuts. Cependant, il n’est pas impossible que le passage vers Android 12 se fasse attendre un peu plus longtemps. Bref, l’aperçu de MIUI 13 avec Android 12 ne sera peut-être pas pour tout de suite.

Rappelons néanmoins qu’en France, le Xiaomi 12 devrait sortir quelques semaines voire quelques mois après l’annonce chinoise. Entre-temps, la mise à jour vers Android 12 aura sans doute lieu.

