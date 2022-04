Poco F4 GT et Poco Watch : comment suivre les annonces en direct

Poco s'apprête à présenter son nouveau téléphone gaming ainsi que sa première montre connectée. Voici comment suivre en direct les annonces.

Xiaomi prépare le lancement d’un nouveau smartphone, le Poco F4 GT. D’après le carton d’invitation et les précédents Poco GT, on peut s’attendre à un smartphone très axé performances et gaming.

Le géant chinois devrait en outre de présenter sa première montre connectée, la Poco Watch, ainsi qu’un produit Poco siglé Genshin Impact, le célèbre jeu en monde ouvert.

Comment suivre la conférence ?

Afin de suivre ces annonces en direct, le plus simple est de vous rendre sur la chaîne YouTube de Poco France qui prévoit de diffuser un Live à 14h, heure de France métropolitaine.

Si vous êtes davantage branché réseaux sociaux, les annonces devraient également s’égrener sur les comptes Instagram et Twitter de la marque.

Que va présenter Poco

On peut déjà avoir une idée assez précise du design du Poco F4 GT, puisque celui-ci est visible directement sur le compte Twitter de Poco France.

A vos marques, prêts, partez !

L'ultime puissance arrive dans 4 dodos 🤩

On vous attend le 26 avril à 14h00 pour notre événement de lancement mondial #POCOF4GT !

On y apprend également que le téléphone bénéficiera de la charge rapide 120W, d’un système de refroidissement avancé. De quoi refroidir comme il se doit son Snapdragon 8 Gen 1. Il possèdera en outre des « gâchettes pop-up magnétiques ».

Pour ce qui est de la Poco Watch, une image publiée elle aussi sur le compte Twitter, permet de déceler un design assez proche de la Xiaomi Redmi Watch 2 Lite.

Pour plus de détails, il faudra attendre la conférence.

