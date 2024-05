16 €, c’est le prix mini de cette petite caméra 2K connectée Xiaomi pendant les French Days

Compacte et rassurante, la Xiaomi Mi Camera 2K (Magnetic Mount) est une petite caméra connectée qui vous aidera à garder un œil sur votre foyer. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle n'est vraiment pas chère sur Aliexpress pendant les French Days : elle est ainsi proposée à 16,25 euros au lieu de 29,99 euros.

La gamme de caméras connectées conçues par Xiaomi est très bien fournie, et parmi les références qui valent réellement le détour, on compte notamment la Mi Camera 2K Magnetic Mount. Il s’agit là d’une petite caméra discrète et efficace, capable de filmer en 2K, mais aussi, comme souvent chez Xiaomi, très abordable. C’est même encore plus le cas pendant les French Days puisqu’on peut actuellement la trouver à moins de 20 euros.

Ce qu’il faut savoir sur la Xiaomi Mi Camera 2K (Magnetic Mount)

Une caméra discrète sur un support magnétique

Des images filmées en 2K

La détection de mouvements

Habituellement proposée à 29,99 euros, la Xiaomi Mi Camera 2K (Magnetic Mount) est désormais affichée à 16,25 euros sur Aliexpress.

Une caméra qui se fait vite oublier

La caméra connectée Xiaomi Mi Camera 2K Magnetic Mount est un mini modèle tout en rondeur qui se démarque de bien des concurrents par sa discrétion. En effet, avec ses dimensions de 60 × 48 × 67,5 mm et son coloris blanc passe-partout, elle n’attire pas vraiment les regards et se fait bien vite oublier. C’est justement ce qu’on exige généralement d’une caméra de surveillance.

Cet appareil filaire, qui nécessite donc d’être branché sur secteur, s’installe par ailleurs très facilement, aidé par son support magnétique qui permet de la fixer sans outil. Pour la mettre en marche, rien de plus simple : il suffit de télécharger l’application Mi Home, d’allumer la caméra et de scanner le QR code imprimé dessous pour établir la connexion. C’est sur cette application que l’on peut d’ailleurs obtenir un retour vidéo de la caméra.

Des images nettes et des fonctionnalités rassurantes

La Xiaomi Mi Camera 2K Magnetic Mount est capable de filmer des images en 2K (2 304 x 1 296 pixels), qui seront donc bien nettes et détaillées, y compris avec le zoom. Elle peut également capturer des images à 180° grâce à son support rotatif. La vision nocturne peut prendre le relai la nuit, mais la qualité des images pourrait être moindre. Notez que les images collectées par la caméra peuvent être stockées sur une microSD ou bien sur le cloud gratuitement pendant 7 jours.

La caméra connectée est aussi dotée de plusieurs fonctionnalités bien rassurantes, comme la détection de mouvements. D’ailleurs, grâce à l’intelligence artificielle intégrée, la caméra est capable de filtrer les fausses alarmes et ne vous avertit que si une présence humaine est repérée. Les changements de luminosité ou encore les insectes ne déclenchent donc pas d’alertes sur votre smartphone. Enfin, la Xiaomi Mi Camera 2K donne la possibilité d’échanger avec vos proches présents dans le domicile par l’intermédiaire de la caméra grâce à ses micros. Autre atout de cette caméra : sa pleine intégration dans l’écosystème de Xiaomi. Vous pouvez par exemple connecter la Mi Camera 2K Magnetic Mount à la Mi Smart Clock pour afficher le retour vidéo dessus. La caméra peut aussi être contrôlée à la voix grâce à Alexa et Google Assistant.

