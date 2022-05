Xiaomi Mi Band 7 : date de lancement et premiers détails

Les premiers détails autour du Xiaomi Mi Band 7 viennent d'être présentés par Xiaomi, quelques jours avant l'annonce officielle.

Le Xiaomi Mi Band 7, suite directe du Mi Band 6 bien sûr, sera dévoilé le 24 mai prochain à 19h. Xiaomi a d’ores et déjà laissé filtrer quelques informations en amont sur l’un de ses nombreux comptes Weibo. On remarque d’ores et déjà que l’appareil devrait conserver la mention Mi, qu’on pensait disparue définitivement.

On y apprend par exemple que l’écran possèdera une diagonale de 1,62 pouce, contre 1,56 pouce pour l’ancien. Le bracelet sera capable de transmettre la météo, la fréquence cardiaque, la SPO2, ou encore le suivi d’activité.

L’autonomie du bracelet pouvait atteindre les 8 jours selon notre test. À ce stade, nous ne savons pas si Xiaomi a agrandi la batterie, mais avec un écran plus grand, si la taille de l’accumulateur ne change pas, il faudra peut-être s’attendre à une petite perte de ce côté-là.

Au moins six couleurs

Dans un visuel, on découvre six des couleurs du Xiaomi Mi Band 7 : noir, blanc, orange, vert, rose et bleu clair.

Par ailleurs, le président du département smartphone de Xiaomi, Zeng Xuezhong-Xiaomi, a dévoilé d’autres détails sur les Xiaomi Mi Band. Il affirme que ceux-ci se sont vendus à près de 140 millions d’exemplaires.

Il promet également plus de performances, une nouvelle interface et la présence d’une puce NFC.

Concernant le prix, le Mi Smart Band 6 se négociait à 60 euros à leur sortie, puis autour des 40 euros sur de nombreux sites marchands. Il y a fort à parier que le tarif n’évolue pas.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.