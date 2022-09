Les Xiaomi 12T et 12T Pro seraient dévoilés dans quelques jours seulement

Les Xiaomi 12T et 12T Pro devraient être présentés au début du mois d'octobre en même temps qu'une tablette Redmi Pad et que des écouteurs sans fil.

Après la fuite dévoilant leurs caractéristiques clés, voici celle qui révèle leur date d’annonce. Les Xiaomi 12T et 12 T Pro devraient être présentés officiellement le 4 octobre prochain lors d’une conférence dédiée au marché global et non pas uniquement en Chine.

Cet événement n’a pas encore été confirmé par Xiaomi. Cependant, le leaker Abhishek Yada partage déjà le carton d’invitation qui devrait être diffusé par la marque dans quelques jours pour donner rendez-vous à ses fans et à la presse. L’information est à prendre avec des pincettes, mais elle est très largement plausible.

Xiaomi 12T, Redmi Pad et écouteurs true wireless

Pour rappel, dans une récente fuite, on apprenait que les Xiaomi 12T et Xiaomi 12T Pro auraient droit à deux beaux arguments : un Snapdragon 8+ Gen 1 et un capteur photo de 200 mégapixels. C’est d’ailleurs ce dernier élément qui semble particulièrement être mis en avant dans l’image partagée par le leaker. On peut y voir une forme rectangulaire comparable à un smartphone accompagné d’une sphère faisant penser à la lentille d’un appareil photo. Tout cela à côté d’un slogan « Make moments mega » faisant a priori référence à la capacité de l’appareil à prendre des photos détaillées de tous les moments de vie.

Précisons qu’il devrait s’agir du même capteur Samsung Isocell HP1 déjà embarqué par le récent Motorola Edge 30 Ultra. Enfin, notez qu’Abhishek Yada évoque deux autres produits en plus des smartphones : une tablette Redmi Pad et des écouteurs sans fil. Tout porte donc à croire que l’événement de Xiaomi sera de grande ampleur.

